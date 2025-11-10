 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Саркози покидает тюрьму в Париже. Видео

Саркози покинул парижскую тюрьму Ла-Санте после освобождения
Саркози покинул тюрьму Ла-Санте, где был заключен три недели. По сведениям BFMTV, он уже находится дома. Парижский суд освободил экс-президента после подачи им апелляции на приговор, поскольку счел заключение «неоправданным»

Саркози покидает тюрьму в Париже. Видео
Video

Бывший президент Франции Николя Саркози, освобожденный судом из-под тюремного заключения, покинул тюрьму Ла-Санте в 14-м округе Парижа, сообщает телеканал BFMTV.

Политик уехал с места на минивэне с тонированными стеклами в сопровождении полицейских на мотоциклах. По сведениям BFMTV, он уже прибыл в свой дом в 16-м округе.

Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы
Политика
Николя Саркози

Саркози был освобожден Парижским апелляционным судом 10 ноября, в тюрьме он пробыл три недели. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об освобождении под залог, Саркози помещен под судебный контроль.Также ему запрещены выезд из страны, контакты с фигурантами дела и некоторыми другими лицами.

В конце сентября бывший президент Франции был приговорен к пяти годам тюремного заключения за сговор по делу о финансировании Ливией его президентской кампании. Суд признал его виновным в том, что он сознательно позволил своим соратникам обратиться к правительству Ливии для тайного получения финансирования предвыборной кампании. Саркози подал апелляцию.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Николя Саркози Франция освобождение
Николя Саркози фото
Николя Саркози
бывший президент Франции, политик
28 января 1955 года

