Саркози покидает тюрьму в Париже. Видео

Саркози покинул тюрьму Ла-Санте, где был заключен три недели. По сведениям BFMTV, он уже находится дома. Парижский суд освободил экс-президента после подачи им апелляции на приговор, поскольку счел заключение «неоправданным»

Бывший президент Франции Николя Саркози, освобожденный судом из-под тюремного заключения, покинул тюрьму Ла-Санте в 14-м округе Парижа, сообщает телеканал BFMTV.

Политик уехал с места на минивэне с тонированными стеклами в сопровождении полицейских на мотоциклах. По сведениям BFMTV, он уже прибыл в свой дом в 16-м округе.

Саркози был освобожден Парижским апелляционным судом 10 ноября, в тюрьме он пробыл три недели. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об освобождении под залог, Саркози помещен под судебный контроль.Также ему запрещены выезд из страны, контакты с фигурантами дела и некоторыми другими лицами.

В конце сентября бывший президент Франции был приговорен к пяти годам тюремного заключения за сговор по делу о финансировании Ливией его президентской кампании. Суд признал его виновным в том, что он сознательно позволил своим соратникам обратиться к правительству Ливии для тайного получения финансирования предвыборной кампании. Саркози подал апелляцию.