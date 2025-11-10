Москалькова предложила наказывать за воспрепятствование работе омбудсмена

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей об ответственности за воспрепятствование законной деятельности региональных омбудсменов, передает корреспондент РБК.

По словам Москальковой, нужно закрепить дополнительные гарантии прав уполномоченного «с точки зрения его независимости и эффективности». Омбудсмен пояснила, что поддерживает коллег, выступающих за отмену решений, которые считают незаконными и несправедливыми.

«Власть иногда применяет и к уполномоченным меры, я не могу сказать, что воздействия, но создания условий некомфортных. И очень важно защитить и самого омбудсмена», — указала Москалькова.

