Посол заявил о паузе в строительстве базы ВМФ России в Судане

С учетом вооруженного конфликта в Судане движение по вопросу строительства российской базы ВМФ в этой стране приостановлено, заявил посол

Строительство российской военно-морской базы в Судане поставлено на паузу, заявил «РИА Новости» посол Андрей Черновол.

Дипломат напомнил, что стороны в 2020 году подписали межгосударственное соглашение, в соответствии с которым Судан согласился на создание и размещение на ее территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России. В документе также прописаны механизмы двусторонних консультаций и временного применения до завершения ратификационных процедур.

«С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», — сказал Черновол.

В соответствии с соглашением, которое должно действовать 25 лет, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не более четырех российских кораблей. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Договор не был ратифицирован.

О строительстве военной базы стороны договорились еще в 2017 году, при на тот момент президенте Омаре аль-Башире, который был свергнут в 2019-м, после чего диалог на некоторое время зашел в тупик. Позднее военные совершили еще один переворот в октябре 2021 года. Тогда телеканалы Al Arabiya и Al Hadath сообщили со ссылкой на источники, что власти Судана приостановили действие соглашения с Россией до утверждения парламентом, Суверенным советом либо правительством страны. С тех пор отношения между армией Судана и Силами быстрого реагирования ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции СБР в вооруженные силы страны, между ними продолжаются столкновения.

Замглавы суданского МИДа Мохаммад Шариф говорил, что законодательные органы республики не обладают достаточными полномочиями для ратификации соглашения.

В минувшем феврале суданский министр Али Юсеф Шариф назвал вопрос о строительстве военно-морской базы России «достаточно простым», отметив, что стороны достигли по нему взаимопонимания.