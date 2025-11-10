 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

The Guardian раскрыла показания оппозиционера Рогова о работе на ФСБ

Живущий в Польше с 2022 года оппозиционный активист Игорь Рогов, обвиненный в шпионаже, сообщил, что сотрудничал с ФСБ, когда еще находился в России. Ему с женой может грозить пожизненный срок

Арестованный в Польше по обвинению в шпионаже российский оппозиционный активист Игорь Рогов, который признался в работе на ФСБ, сообщил в своих показаниях, что работал со спецслужбой, еще находясь в России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на судебные документы.

Рогов был связан с оппозиционными движениями, в частности, отделением «Открытая Россия» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена) в Саранске и штабом Алексея Навального (штабы Навального также признаны экстремистскими организациями и запрещены в России).

Вместе с женой он покинул Россию в 2021 году, а в 2022 году пара поселилась в городе Сосновец в Польше. Прошлым летом мужчину арестовали, изначально вменив создание угрозы для жизни или здоровья людей: по версии прокуратуры страны, он участвовал в отправке посылки с нитроглицерином, замаскированными детонаторами и другими «устройствами военного назначения». Позднее активиста обвинили в сотрудничестве с ФСБ с целью передачи ведомству данных о российских оппозиционерах, также под стражу поместили и его жену, пишет The Guardian.

Супругов из Польши обвинили в слежке за российскими оппозиционерами
Политика
Фото:tomeqs / Shutterstock

Согласно показаниям, на которые ссылается Guardian, ФСБ несколько лет назад связалась с Роговым и принудила «внедриться в местное отделение оппозиционного движения». Мужчина контактировал с куратором из спецслужбы через телефон и лично встречался с ним в конспиративной квартире. За сотрудничество он получал деньги. Когда пара уже жила в Польше, Рогов просил жену передать флешку с данными о российских активистах, «которые представляли интерес для ФСБ», спрятав ее в пакете с сувенирами.

Детали обвинительного заключения ранее публиковали польские СМИ, в том числе Wirtualna Polska и Pkb24. По их сведениям, Рогова обвинили в том, что он передавал ФСБ данные не только о российских оппозиционных активистах, но и польских чиновниках, помогающих российским эмигрантам, различных ведомствах и преподавателях польского языка для россиян.

Изначально, передавал RMF 24, супруги отрицали вину. Первые судебные слушания по их делу пройдут 8 декабря. Если вину в шпионаже докажут, Роговым грозит от восьми лет до пожизненного заключения, сообщала Wirtualna Polska.

Власти России отвергают обвинения стран Запада в шпионаже. В Кремле неоднократно подчеркивали, что «никогда не вмешивались во внутренние дела других стран».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша оппозиционер оппозиция шпионаж активист ФСБ спецслужбы

