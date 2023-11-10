Война Израиля и ХАМАС. Главное

Минувшей ночью израильские военные ликвидировали трех командиров ХАМАС, сообщила ЦАХАЛ. Это командир снайперских соединений Северной бригады ХАМАС Мохаммед Калут, командир роты Ахмед Муса и командир взвода Омар Аль-Хинди. По данным армии, Муса был одним из тех, кто командовал нападением на базу в районе кибуца Зиким 7 октября. На видео — удары Израиля по сектору Газа.