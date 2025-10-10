Правительство включило Renault в санкционный список

В соответствующий список попадают компании, которые осуществляют деятельность в области военно-технического сотрудничества. Renault ушла с российского рынка весной 2022 года

Фото: Sergio Photone / Shutterstock

Французская автомобилестроительная корпорация Renault SAS попала в список юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых применяются специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства России размещено на сайте официального публикования правовых актов.

Renault SAS будет указана в перечне под номером 75. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 6 октября.

Renault покинула Россию весной 2022 года. Французский автоконцерн передал долю в АвтоВАЗе (67,69% акций) ФГУП «НАМИ». Завод в Москве компания передала правительству столицы. Оставшиеся акции АвтоВАЗа сохранил «Ростех». У Renault есть опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет, завод выкупить она не сможет.

В феврале глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не ждет возобновления сотрудничества с Renault. По его словам, французской компании, если она захочет вернуться к сотрудничеству, нужно «оценить объем инвестиций, который сделало и государство, и само предприятие за прошедшее время». Он оценил эти расходы примерно в ₽112,5 млрд.

В начале июня радиостанция Franceinfo сообщила, что Renault собирается наладить на территории Украины производство беспилотников. В самой компании заявили, что окончательное решение не принято. Как указывало Минобороны Франции, крупный автопроизводитель запустит производство дронов, но не уточняло, о какой именно компании идет речь.

В середине того же месяца первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РБК рассказал, что власти России видят недружественные действия Renault и учтут этот момент при рассмотрении вопроса о возможном возвращении французской компании на российский рынок.