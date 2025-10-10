Трамп поблагодарил Путина за слова про Нобелевку

Трамп разместил видео выступления Путина в Душанбе и его цитаты про Нобелевскую премию

Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social сообщение с фразой «Спасибо президенту Путину». Ниже размещено видео с заявлением российского президента, который прокомментировал тот факт, что Нобелевскую премию не вручили президенту США.

Также Трамп разместил цитаты из выступления Путина: «людям, которые для мира ничего не сделали» и «реально много делает, чтобы разрешить длящиеся десятилетиями кризисы».

За последние несколько месяцев целая группа зарубежных лидеров предложила выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, а сам он заявлял, что за несколько месяцев в Белом доме завершил несколько конфликтов. Однако награду в итоге получила оппозиционный венесуэльский политик Мария Мачадо.

Владимир Путин прокомментировал итоговое решение Нобелевского комитета в ходе пресс-подхода на саммите лидеров СНГ в Душанбе. Российский президент, в частности, назвал историческими нынешние договоренности между Израилем и Палестиной. «Он реально много делает, чтобы разрешить десятилетия длящиеся кризисы», — сказал российский президент.

Отдельно глава государства упомянул, что Трамп искренне стремится урегулировать конфликт на Украине. «Он точно работает над этими вопросами», — отметил Путин.

Video

Он напомнил о случаях, когда Нобелевский комитет присуждал премию людям, которые «для мира ничего не сделали». Такими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету Нобелевки, считает президент.

«Авторитет [премии], мне кажется, в значительной степени утрачен», — сказал Путин.

Ранее в Белом доме, комментируя решение о присуждении премии мира лидеру венесуэльской оппозиции, заявили, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».