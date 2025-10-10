 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нобелевская премия⁠,
0

Трамп поблагодарил Путина за слова про Нобелевку

Сюжет
Нобелевская премия
Трамп разместил видео выступления Путина в Душанбе и его цитаты про Нобелевскую премию
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social сообщение с фразой «Спасибо президенту Путину». Ниже размещено видео с заявлением российского президента, который прокомментировал тот факт, что Нобелевскую премию не вручили президенту США.

Также Трамп разместил цитаты из выступления Путина: «людям, которые для мира ничего не сделали» и «реально много делает, чтобы разрешить длящиеся десятилетиями кризисы».

Путин ответил на вопрос, заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира
Политика

За последние несколько месяцев целая группа зарубежных лидеров предложила выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, а сам он заявлял, что за несколько месяцев в Белом доме завершил несколько конфликтов. Однако награду в итоге получила оппозиционный венесуэльский политик Мария Мачадо.

Владимир Путин прокомментировал итоговое решение Нобелевского комитета в ходе пресс-подхода на саммите лидеров СНГ в Душанбе. Российский президент, в частности, назвал историческими нынешние договоренности между Израилем и Палестиной. «Он реально много делает, чтобы разрешить десятилетия длящиеся кризисы», — сказал российский президент.

Отдельно глава государства упомянул, что Трамп искренне стремится урегулировать конфликт на Украине. «Он точно работает над этими вопросами», — отметил Путин.

Трамп поблагодарил Путина за слова про Нобелевку
Video

Он напомнил о случаях, когда Нобелевский комитет присуждал премию людям, которые «для мира ничего не сделали». Такими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету Нобелевки, считает президент.

«Авторитет [премии], мне кажется, в значительной степени утрачен», — сказал Путин.

Ранее в Белом доме, комментируя решение о присуждении премии мира лидеру венесуэльской оппозиции, заявили, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Дональд Трамп Владимир Путин Нобелевская премия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях
Политика
Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира
Политика
Путин ответил на вопрос, заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В Узбекистане участника спецоперации осудили за наемничество Общество, 19:30
NYT узнала о предложении Мадуро передать США природные ресурсы Венесуэлы Политика, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
«Металлург» обыграл «Торпедо» в дебютном матче Кузнецова Спорт, 19:17
В Петербурге за парковку начнут брать до ₽360 в час Авто, 19:12
Ученые впервые запечатлели черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга Технологии и медиа, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Лукашенко назвал глупостью неприсуждение Трампу Нобелевской премии Политика, 18:57
Цена нефти Brent впервые за четыре месяца упала ниже $63 за баррель Инвестиции, 18:55
Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет Общество, 18:53
Суд избрал бывшему медиаменеджеру Пригожина Малькевичу меру пресечения Общество, 18:50
Правительство одобрило рост налогового вычета для семей с ПДС до ₽1 млн Экономика, 18:47
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Ираном Спорт, 18:42