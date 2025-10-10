«У него не было шансов». ИноСМИ — о решении не давать Трампу премию мира

10 октября лауреатом Нобелевской премии мира стала Мария Мачадо из Венесуэлы, хотя желание получить награду изъявлял лидер США. Как зарубежные СМИ оценили решение Норвежского комитета не давать премию мира Трампу — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Time (США)

Дональд Трамп жаждал получить самую высокую награду в области дипломатии. В пятницу он проснулся, но его жажда осталась неутоленной. <...> Крайний срок для выдвижения кандидатов или организаций истек 31 января, всего через несколько дней после начала второго срока Трампа. Большинство достижений, которые тот рекламировал как причину, по которой он должен победить, были достигнуты после этой даты. То же самое произошло и с большинством номинаций Трампа на эту награду — многие из них были выдвинуты мировыми лидерами, которые, по общему мнению, делали это, чтобы завоевать его расположение. <...> Трамп, движимый глубоким презрением к Бараку Обаме, который получил премию мира в первый год своего президентства, беззастенчиво стремился стать пятым человеком в своей должности, удостоенным престижной награды для тех, кто добивается мира, разоружения и международного сотрудничества. <...> Но Нобелевская премия — это совсем другое дело. И, в отличие от других безделушек, которые Трамп заполучил благодаря своим браваде и хвастовству, международная комиссия не поддалась. Никакие запугивания не смогли купить премию мира, и только президент США не понял иронию ситуации.

The Washington Post (США)

Когда в пятницу Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, у некоторых норвежцев возник другой вопрос: как отреагирует Дональд Трамп на то, что он не получил эту престижную награду? Он открыто стремился к этой награде, часто рекламируя свои миротворческие усилия, в частном порядке лоббируя ее у бывшего главы НАТО и министра финансов Норвегии Йенса Столтенберга и заходя так далеко, что заявил, что, если он не выиграет, это будет «большим оскорблением» для США и что, возможно, «они найдут повод, чтобы не давать ее» ему. <...> Нина Грегер, директор Института исследований мира в Осло, сказала, <...> что президент «явно заслуживает признания» за усилия по прекращению войны в Газе, но еще слишком рано судить, приведут ли они к прочному миру. <...> Но, указала она, всегда есть следующий год: «Нобелевский комитет может рассмотреть его усилия по достижению мира в следующем году, если он добьется прочного и устойчивого мира в Газе».

Politico (США)

Толпы туристов, несмотря на ледяной ветер, дующий с Осло-фьорда, собрались у экранов, установленных перед Нобелевским центром мира на набережной норвежской столицы, чтобы посмотреть прямую трансляцию объявления лауреата премии — 2025.

После нескольких минут ощутимого напряжения перед объявлением результатов, когда венесуэлка Мачадо была признана лауреатом этого года, раздались громкие вздохи облегчения и радостные возгласы.

Foreign Policy (США)

Неспособность президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира в этом году была предсказуема. И шансы, что он когда-нибудь получит эту премию, остаются невелики. Однако последний удар, скорее всего, только удвоит стремление Трампа победить в будущем, придав новый импульс одной из самых важных, но недооцененных сил, определяющих внешнюю политику США.

Еще до второй победы Трампа на выборах многие наблюдатели говорили, что к нему нужно относиться «серьезно, но не буквально». Это всегда было неразумным советом, но особенно в отношении явной одержимости президента признанием Нобелевского комитета. Помимо простой тщеславности, этот фактор будет и дальше менять глобальную геополитику — и последний воспринятый как оскорбление отказ, скорее всего, только усилит тенденцию.

Le Monde (Франция)

Нобелевская премия мира, которую так жаждал получить президент США Дональд Трамп, объявила лауреата в пятницу утром, через несколько часов после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и об освобождении заложников, что стало важным шагом на пути к прекращению двухлетней войны в палестинском анклаве.

Этот прорыв, ставший результатом сильного давления, оказанного республиканским президентом на воюющие стороны, произошел слишком поздно, чтобы норвежский Нобелевский комитет мог его учесть. В понедельник пять членов комитета провели последнее заседание, которое обычно служит для доработки критериев, объясняющих их выбор, который был сделан несколькими днями ранее.

Channel News Asia (Сингапур)

Эксперты Нобелевского комитета в Осло в преддверии объявления результатов в пятницу настаивали, что у Трампа нет шансов, отмечая, что его политика «Америка прежде всего» противоречит идеалам Нобелевской премии мира, изложенным в завещании Альфреда Нобеля от 1895 года, в котором он учредил эту награду.

The Independent (Великобритания)

Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира — это решение, вероятно, вызовет ярость президента, который утверждал, что «положил конец семи войнам». <...> Он так сильно жаждал этой награды, что мировые лидеры публично демонстрировали свою поддержку его кандидатуры во время дипломатических переговоров. <...> Мохефи-Эштон [профессор политических наук Nottingham Trent University] считает, что это решение может быть «умным ходом», чтобы успокоить как Трампа, который публично поддержал Мачадо, так и его критиков: «Трамп и республиканцы давно выступают против социалистического правительства Венесуэлы. Присуждение премии одному из главных противников правительства Мадуро затрудняет ему и другим республиканцам критику этого решения».

The Guardian (Великобритания)

Трамп открыто, хотя и с некоторым презрением, агитировал за присуждение ему этой премии, продвигая мирное соглашение по Газе до пятничного объявления норвежского Нобелевского комитета — фактор, который, по мнению дипломатов и бывших переговорщиков, сыграл роль в предложенном им графике прекращения огня.

Американский лидер также обхаживал высокопоставленных норвежских чиновников и получил поддержку своих политических союзников, которые на этой неделе выступили в эфире с требованием, чтобы комитет наградил Трампа за его усилия в Газе.

The Spectator (Великобритания)

Конечно, Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Скандинавские вельможи из комитета и не думали его награждать. Было глупо думать, что они это сделают. Премия досталась Марии Корине Мачадо, представительнице венесуэльской оппозиции, мы поздравляем ее. Тем не менее то, что Нобелевская премия мира сегодня является главной новостью, свидетельствует о фундаментальной тщеславности нашего века, как будто сложность мировых дел можно свести к ежегодному эпизоду шоу «Мир имеет талант». <...> Но Нобелевская премия — это шутка, и так было уже давно. Покойный Том Лерер был прав, когда сказал, что «политическая сатира устарела, когда Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию мира» в 1973 году, после того как среди прочего разбомбил Камбоджу в щепки. Нобелевская премия была присуждена Бараку Обаме только за то, что он выиграл президентские выборы, — что, как широко известно, особенно раздражает Трампа.

Мы действительно живем в эпоху, когда сатира утратила свою актуальность, в мире, созданном искусственным интеллектом, где реальная политика играет второстепенную роль по сравнению с комедией новостей. Трамп будет с удовольствием играть роль обиженного в ближайшие дни. Потому что он знает, что побеждает.