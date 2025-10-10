Путин ответил на вопрос, заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп много делает для урегулирования сложных и долго длящихся конфликтов по всему миру, заявил российский президент Владимир Путин. Так он ответил на вопрос, заслужил ли американский лидер Нобелевскую премию мира. Ее сегодня дали оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корина Мачадо.

«Достоин ли или не достоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, десятилетиями длящие кризисы», — отметил Путин.

Отдельно глава государства упомянул, что Трамп искренне стремится урегулировать конфликт на Украине

Путин заявил о случаях, когда Нобелевский комитет присуждал премию людям, которые «для мира ничего не сделали». Такими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету Нобелевки, считает президент.

«Авторитет [премии], мне кажется, в значительной степени утрачен», — сказал Путин.

Россия поддержала бы вручение главе Белого дома Нобелевской премии мира, говорил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В Белом доме, комментируя решение о присуждении премии мира лидеру венесуэльской оппозиции, заявили, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».

Выдвинуть на премию американского президента, утверждавшего, что он закончил уже «семь войн», предлагали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Габона Брис Олиги Нгуема, правительство Пакистана, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. С таким предложением выступали и депутаты Верховной рады Украины, но им не хватило голосов. Украинский президент Владимир Зеленский затем отмечал, что Киев выдвинет кандидатуру Трампа, если тот добьется прекращения огня.

