Политика,
0
Пресс-подход Путина по итогам визита в Душанбе. Трансляция
Российский президент Владимир Путин дает пресс-конференцию по итогам визита в Душанбе. РБК ведет трансляцию.
В Таджикистане Путин поучаствовал в саммите Россия — Центральная Азия и заседании совета глав государств — участников СНГ. Глава государства также провел ряд двусторонних встреч.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов