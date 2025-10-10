 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В поселок Ростовской области вызвали саперов из-за неразорвавшихся БПЛА

В поселке в Ростовской области обнаружили неразорвавшиеся дроны
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В поселке Матвеев Курган в Ростовской области обнаружили неразорвавшиеся дроны после вчерашней атаки ВСУ, для близлежащих домов объявлена эвакуация, сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова на своей странице во «Вконтакте».

«Делаем все возможное для ликвидации последствий. <…> Особое внимание уделяется улицам Светлой и Красноармейской, где обнаружены неразорвавшиеся БПЛА», — написала она.

В результате атаки было нарушено электроснабжение. Алборова заявила, что оно частично восстановлено, работы продолжатся после прибытия саперов для уничтожения дронов.

ПВО перехватила 23 дрона над двумя регионами России и Черным морем
Политика
Фото:Минобороны России

«Прошу вас отнестись с пониманием к временным трудностям. Наша общая задача — как можно скорее вернуть жизнь в райцентре в привычное русло. Ситуация у меня на личном контроле», — заключила глава администрации.

По данным Минобороны, в ночь на 9 октября над пятью регионами России были перехвачены и уничтожены 19 беспилотников, шесть из них — над Ростовской областью.

В регионе после атаки дронов началось несколько пожаров, сообщал губернатор Юрий Слюсарь своем телеграм-канале. По его словам, силы ПВО сбили дроны в Родионово-Несветайском районе.

Анастасия Лежепекова
Ростовская область Военная операция на Украине БПЛА дроны
