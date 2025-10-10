 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Саралиев раскрыл детали закрытых переговоров по пленным в Абу-Даби

Военная операция на Украине
На встрече с украинской делегацией в ОАЭ договорились оперативно решать инциденты с шантажом родственников пленных, рассказал участник переговоров Шамсаил Саралиев
Шамсаил Саралиев
Шамсаил Саралиев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 2023 году в Абу-Даби состоялась закрытая встреча переговорщиков российской и украинской сторон, на которой обсуждались обмены военнопленными, рассказал в интервью РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В частности, на ней обсуждались случаи шантажа родственников российских военнопленных.

Саралиев — РБК: «Там, где человек попал в плен, цена жизни — ноль»
Шамсаил Саралиев

«Я на ней рассказал об обращениях, когда родным звонят и говорят: вот вам сутки, сделайте то-то, поджигайте завод или военкомат, иначе мы убьем вашего родственника, присылают видео, как бойцу приставили пистолет к голове. И я поставил вопрос о том, что с такими случаями что-то надо решать», — говорит Саралиев. На той же встрече российская и украинская стороны договорились реагировать на каждый такой случай. «И есть уже десятки таких ребят, которых удалось спасти благодаря этой договоренности», — добавил депутат.

По его словам, на встрече в Абу-Даби напротив него сидели интеллигентные люди, «блестяще» говорящие на русском языке, «без каких-то распальцовок или угроз, без какой-то имитации бурной деятельности». «[Я видел перед собой] нормальных переговорщиков, которые заинтересованы забрать тех людей, кого они хотят. Ну и, соответственно, мы так же. Никаких эмоций, все спокойно на русском языке, без переводчиков обсудили все», — отметил он.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин поблагодарил во время встречи на ПМЭФ президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна за помощь в обменах военнопленными.

Абу-Даби содействовал проведению ряда обменов. В апреле этого года МИД страны сообщил, что общее число пленных, переданных в рамках 14 посреднических миссий ОАЭ, достигло 3771. Крупнейшим на тот момент стал обмен 19 апреля, в котором приняли участие 538 человек с обеих сторон. К августу общее число обменянных при посредничестве Эмиратов выросло до 4349.

Также в августе Мухаммед бен Зейда Аль Нахайян заявил, что его страна готова продолжать способствовать обмену пленными России и Украины.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Шамсаил Саралиев обмен пленными Украина военнопленные обмен военнопленных Абу-Даби ОАЭ
