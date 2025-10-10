«Ростех» объявил о готовности первого образца Як-130М к испытаниям

«Ростех»: первый опытный образец самолета Як-130М готов к испытаниям

Як-130М создается на Иркутском авиационном заводе на базе Як-130. Цель модернизации — расширение боевых возможностей самолета. Основными отличиями являются наличие бортового комплекса средств связи и радиолокационной станции

На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, борт направлен на наземные и летные испытания, сообщила госкорпорация «Ростех».

Як-130М построен специалистами ПАО «Яковлев» под руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). В ходе наземных испытаний будут протестированы новые системы для подтверждения заявленных характеристик самолета. После этого борт начнут готовить к первому полету.

В «Ростехе» уточнили, что модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух — воздух», а также высокоточными средствами поражения класса «воздух — поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. «Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета», — добавили в госкорпорации.

В рамках опытно-конструкторских работ на самолет установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130» и комплекс средств связи КСС-130. В «Ростехе» заверили, что интеграция новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

Як-130М создается на базе Як-130, характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. По данным Рособоронэкспорта, экспортный потенциал Як-130М составляет 40 машин. В качестве потенциальных заказчиков Рособоронэкспорт обозначил страны Азии и Африки.