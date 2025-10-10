 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

«Ростех» объявил о готовности первого образца Як-130М к испытаниям

«Ростех»: первый опытный образец самолета Як-130М готов к испытаниям
Як-130М создается на Иркутском авиационном заводе на базе Як-130. Цель модернизации — расширение боевых возможностей самолета. Основными отличиями являются наличие бортового комплекса средств связи и радиолокационной станции

«Ростех» объявил о готовности первого образца Як-130М к испытаниям
Video

На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, борт направлен на наземные и летные испытания, сообщила госкорпорация «Ростех».

Як-130М построен специалистами ПАО «Яковлев» под руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). В ходе наземных испытаний будут протестированы новые системы для подтверждения заявленных характеристик самолета. После этого борт начнут готовить к первому полету.

В «Ростехе» уточнили, что модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух — воздух», а также высокоточными средствами поражения класса «воздух — поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. «Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета», — добавили в госкорпорации.

«Яковлев» начал собирать первые Як-130М
Технологии и медиа
Самолет Як-130

В рамках опытно-конструкторских работ на самолет установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130» и комплекс средств связи КСС-130. В «Ростехе» заверили, что интеграция новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

Як-130М создается на базе Як-130, характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. По данным Рособоронэкспорта, экспортный потенциал Як-130М составляет 40 машин. В качестве потенциальных заказчиков Рособоронэкспорт обозначил страны Азии и Африки.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Ростех Як-130 самолет модернизация военная техника ОАК
Материалы по теме
В «Ростехе» рассказали о боевых преимуществах ракеты «Булат»
Политика
ОАК объявила об уходе гендиректоров «Яковлева» и «Туполева» с постов
Бизнес
ОАК передала армии партию новых истребителей Су-35С
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Глава «Фаворит Моторс» спрогнозировал уход «серых гаражей» с авторынка Бизнес, 10:19
Три пути для «гаражного» бизнеса: как 2026 год изменит автосервисыПодписка на РБК, 10:18
Главу Совета судей Момотова госпитализировали Общество, 10:18
Переход на уплату НДС в 2026 году: риски и возможный конец мораторияПодписка на РБК, 10:12
Клуб РПЛ назначил нового главного тренера Спорт, 10:12
Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ Спорт, 10:04
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в Баку Политика, 10:00
Силовики пришли с кувалдой в особняк экс-главы стройфирмы в Красноярске Общество, 09:55
Синоптик оценил прогноз Миллера об аномально холодной зиме Общество, 09:50
Капризов оформил ассистентский хет-трик после рекордного контракта Спорт, 09:48
Как сертифицировать свои товары в Китае с декабря 2025 годаПодписка на РБК, 09:45
Россиянин забросил четыре шайбы за два дня и стал лучшим снайпером НХЛ Спорт, 09:43
Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ Политика, 09:42