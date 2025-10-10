 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Politico объяснило, как нацистское прошлое мешает ФРГ бороться с дронами

Politico: военным ФРГ мешают бороться с дронами запреты после Второй мировой
Сейчас бундесвер может сбивать представляющие угрозу дроны только над военными базами. Глава МВД призывает расширить полномочия военных, но это потребует одобрения Конституционного суда
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вооруженные силы Германии сейчас могут сбивать беспилотники только над военными базами, но не во всем воздушном пространстве страны из-за ограничений в Конституции, принятой после Второй мировой войны, сообщает Politico. В их основе лежало желание не допустить повторения злоупотреблений, характерных для периода нацистской Германии, отмечает издание.

Во времена кайзеровской Германии и Веймарской республики армию «часто и безжалостно использовали для борьбы с социал-демократами и левыми правительствами», заявила профессор публичного права Катрин Гро из Университета бундесвера в Мюнхене. Чтобы подобное не повторилось, составители Основного закона 1949 года закрепили для бундесвера «такие строгие правила», которые продолжают действовать и сейчас, отметила эксперт.

В теории бундесвер может применять оружие внутри страны только в случае масштабного вторжения. Инциденты с беспилотниками, по мнению экспертов-юристов, под это определение не подпадают: по данным властей, дроны в воздушном пространстве страны не были оснащены боезарядами, но их могли использовать для разведки. В последние недели беспилотники появлялись над аэропортом Мюнхена, в прошлом году несколько БПЛА заметили над авиабазой США Рамштайн, оборонным предприятием Rheinmetall и химическим концерном BASF.

Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика
Политика

Право перехватывать и сбивать беспилотники, которые представляют угрозу, появится у федеральной полиции — 8 октября правительство Германии одобрило соответствующий законопроект. Однако, как отметил глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп, у ведомства нет для этого технических возможностей. Бундесвер сейчас может оказать только административную поддержку, например, фиксировать и передавать данные о дронах, как это было при обнаружении беспилотников над мюнхенским аэропортом.

Министр внутренних дел Александр Добриндт объявил о планах сформировать в федеральной полиции подразделение по противодействию дронам, а также создать Национальный центр защиты от беспилотников, который позволит полиции, разведке и военным объединять ресурсы. Глава МВД также призывает к законодательным поправкам, которые расширят полномочия армии. Их должен будет рассмотреть Конституционный суд, заявила председатель Комитета по безопасности и обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Внесение изменений в Основной закон потребует двух третей голосов депутатов, а у коалиции Фридриха Мерца такого большинства нет.

Поправки, которые позволят военным принимать более активное участие во внутренней политике, необходимы, уверен Рёвекамп: «Мы должны адаптировать положения нашей Конституции к реальности».

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что инциденты с дронами в воздушном пространстве Европы в последние недели, ответственность за которые страны Запада возложили на Россию, направлены на «создание неопределенности». «Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий», — говорил он. Власти России отрицают обвинения в причастности к обнаруженным беспилотникам.

