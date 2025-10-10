Telegraph: Трамп может поднять пошлины для Норвегии при отказе ему в премии мира

Telegraph узнала о шансе мер Трампа против Осло при отказе в премии мира

Президент США Дональд Трамп может повысить торговые пошлины для Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на аналитиков.

В частности, Трамп мог бы повысить торговые пошлины для Норвегии (на данный момент составляют 15%) или убедить другие страны не покупать норвежские нефть и газ, пишет газета. Он мог бы ограничить контакты с норвежскими чиновниками.

Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен в 10 октября, на нее претендуют 338 номинантов.

Трамп и ранее предпринимал попытки оказать давление на Норвежский Нобелевский комитет — орган из пяти человек, который присуждает премию, отмечает The Telegraph. В частности, он заявлял, что «решил» шесть войн, подчеркивая, что для США будет оскорблением, если он не получит награду.

Нобелевский комитет независим от норвежского правительства.

Трамп ранее утверждал, что «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». В ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, он благодарил СМИ, в частности The Wall Street Journal за колонку, где говорилось, что премия должна достаться ему. Также республиканец делился материалами о призывах вручить награду ему.

По мнению Трампа, он и США не получили должного признания за договоренность о нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами в 2020 году. Также он не раз заявлял, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам.

Материал дополняется