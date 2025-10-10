 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Telegraph узнала о шансе мер Трампа против Осло при отказе в премии мира

Telegraph: Трамп может поднять пошлины для Норвегии при отказе ему в премии мира

Президент США Дональд Трамп может повысить торговые пошлины для Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на аналитиков.

В частности, Трамп мог бы повысить торговые пошлины для Норвегии (на данный момент составляют 15%) или убедить другие страны не покупать норвежские нефть и газ, пишет газета. Он мог бы ограничить контакты с норвежскими чиновниками.

Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен в 10 октября, на нее претендуют 338 номинантов.

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до соглашения по Газе
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Трамп и ранее предпринимал попытки оказать давление на Норвежский Нобелевский комитет — орган из пяти человек, который присуждает премию, отмечает The Telegraph. В частности, он заявлял, что «решил» шесть войн, подчеркивая, что для США будет оскорблением, если он не получит награду.

Нобелевский комитет независим от норвежского правительства.

Трамп ранее утверждал, что «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». В ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, он благодарил СМИ, в частности The Wall Street Journal за колонку, где говорилось, что премия должна достаться ему. Также республиканец делился материалами о призывах вручить награду ему.

По мнению Трампа, он и США не получили должного признания за договоренность о нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами в 2020 году. Также он не раз заявлял, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам.

Материал дополняется

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Нобелевская премия Нобелевская премия мира Норвегия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Власти запланировали изменить трудовые проверки бизнесаПодписка на РБК, 07:00
Сенат США одобрил $500 млн помощи Киеву в оборонном бюджете на 2026 год Политика, 06:50
Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняли спустя семь часов Политика, 06:17
В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ Общество, 06:13
Telegraph узнала о шансе мер Трампа против Осло при отказе в премии мира Политика, 06:08
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4 Общество, 05:42
Трамп рассказал о поставках США оружия Украине через НАТО Политика, 05:08
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп объявил о сделке с Финляндией по 11 ледоколам Политика, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Бывший британский премьер Сунак получил должность в Microsoft Политика, 04:39
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 5,8 Общество, 04:24
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу Политика, 04:00
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 03:55
Бессент выразил надежду на рост закупок Индией нефти у США вместо России Политика, 03:50