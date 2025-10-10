Бывший британский премьер Сунак получил должность в Microsoft
Бывший премьер-министр Великобритании (2022-2024) Риши Сунак стал старшим советником корпорации Microsoft. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на самого политика.
Аналогичную должность Сунак получил в стартапе в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic.
Политик сотрудничал с обеими компаниями, когда еще был премьером: так, в 2023 году он организовал саммит по безопасности ИИ, напоминает издание.
Сам Сунак, комментируя назначение, заявил, что «давно верил, что технологии изменят наш мир».
«В качестве старшего советника я хочу помочь этим компаниям добиться того, чтобы этот переход принес максимально возможные улучшения в нашу жизнь», — сказал он 9 октября.
FT напоминает, что Сунак по-прежнему является депутатом парламента Великобритании.

