Политика
0

Бывший британский премьер Сунак получил должность в Microsoft

Бывший премьер-министр Великобритании (2022-2024) Риши Сунак стал старшим советником корпорации Microsoft. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на самого политика.

Аналогичную должность Сунак получил в стартапе в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic.

Политик сотрудничал с обеими компаниями, когда еще был премьером: так, в 2023 году он организовал саммит по безопасности ИИ, напоминает издание.

Сам Сунак, комментируя назначение, заявил, что «давно верил, что технологии изменят наш мир».

«В качестве старшего советника я хочу помочь этим компаниям добиться того, чтобы этот переход принес максимально возможные улучшения в нашу жизнь», — сказал он 9 октября.

FT напоминает, что Сунак по-прежнему является депутатом парламента Великобритании.

Материал дополняется

