Мэр заявил о предложении к Грузии начать войну с Россией в 2022 году
Посол одной из западных стран после начала боевых действий на Украине в 2022 году предлагал Грузии начать войну с Россией. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью Imedi.
«Посол одной из стран [Запада], который встречается с премьер-министром страны и говорит: «Вы начните [войну], будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», — заявил мэр (цитата по ТАСС).
Посол какой страны сделал это предложение, Каладзе не уточнил. Пост премьера Грузии на тот момент занимал Ираклий Гарибашвили.
Материал дополняется
