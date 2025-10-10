Мэр Тбилиси Каладзе: посол страны Запада предлагал войну с Россией в 2022 году

Мэр заявил о предложении к Грузии начать войну с Россией в 2022 году

Посол одной из западных стран после начала боевых действий на Украине в 2022 году предлагал Грузии начать войну с Россией. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью Imedi.

«Посол одной из стран [Запада], который встречается с премьер-министром страны и говорит: «Вы начните [войну], будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», — заявил мэр (цитата по ТАСС).

Посол какой страны сделал это предложение, Каладзе не уточнил. Пост премьера Грузии на тот момент занимал Ираклий Гарибашвили.

Материал дополняется