Киев пригрозил разрушением инфраструктуры в России

Ермак: Украина разрушит инфраструктуру в России в ответ на удары

Москва «должна понимать», что Украина будет наносить удары по российской инфраструктуре и «разрушать» ее в ответ на удары по собственным объектам, заявил Ермак. Путин обещал серьезно отвечать на удары по энергетике

Российская инфраструктура "будет разрушена" в ответ на удары по украинской, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.

"Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре следует ответ и их инфраструктура будет разрушена", - написал он.

В то же время Ермак добавил, что российско-украинский конфликт нужно завершать.

Через несколько часов после того, как Ермак опубликовал пост, российское Минобороны сообщило, что украинская армия для «снижения темпов наступления» российской заминировала ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса и подорвала его. Подрыв произошел днем 9 октября в 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР.

Никто из российских военных не пострадал, однако подрыв привел к выбросу остатков аммиака через поврежденный участок.

Аммиакопровод идет от предприятия «Тольяттиазот» в Самарской области в порт Одессы, использовался Россией как экспортный. По территории ДНР проходит ответвление в сторону Горловки, построенное к заводу «Стирол». Трубопровод был возведен в конце 1970-х — начале 1980-х. Ветка в сторону Горловки не использовалась с 2014-го, основная часть — с 2022 года.

Украинские города периодически испытывают проблемы с водо- и энергоснабжением, власти сообщают о повреждениях критической инфраструктуры. Так, 8 октября без электричества осталась часть Сумского района, за несколько часов до этого мэр города Александр Лысенко написал в телеграм-канале о взрывах. В ночь на 9 октября взрывы звучали в Одессе и Сумах.

Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Оборонное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский грозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся массовые отключения электричества. Российский президент Владимир Путин со своей стороны подчеркивал, что Москва не будет терпеть удары по энергетической инфраструктуре со стороны Киева и продолжит серьезно отвечать на них.