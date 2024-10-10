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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о дефиците военной техники и сложной ситуации у ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ потребуется помощь в снаряжении накануне зимы, признал Зеленский. Он также отверг сведения о готовности Украины отказаться от претензий на утраченные территории взамен на гарантии от США и прекращение огня
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Украинская армия испытывает «большой дефицит» некоторой военной техники, а на передовой в Донбассе сложилась сложная ситуация, заявил президент Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передают AFP и Bloomberg.

Президент Украины рассказал, что представил Макрону «план победы». «Перед зимой нам нужна будет ваша поддержка <...> Того, что есть, сейчас недостаточно», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

Зеленский также прокомментировал последние публикации в СМИ о возможных путях завершения конфликта. Этим утром Corriere della Sera со ссылкой на источники рассказала о готовности властей Украины прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без официального признания потери территорий взамен на членство в Евросоюзе и гарантии безопасности США по примеру Японии, Южной Кореи и Филиппин. Несколькими днями ранее Financial Times сообщила об обсуждении в Киеве похожей сделки: Москва сохраняет контроль над теми территориями, что уже контролирует, «хотя суверенитет России над ними не будет признан, в то время как остальной части страны разрешается вступить в НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности».

«Это не тема наших обсуждений — любое прекращение огня — с союзниками, и мы не говорили об этом. Я видел в СМИ что-то, что сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда», — заверил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

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Российская сторона также отвергала возможность переговоров, темой которой станет статус Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, присоединенных Россией осенью 2022 года.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума, который прошел с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, 5 октября 2022-го президент подписал законы об их ратификации.

Президент Владимир Путин в качестве условий для начала диалога требовал вывод украинской армии из этих регионов, официальный отказ Украины от своих претензий на них и фиксацию в качестве российской территории, снятие международных санкций, согласие Украины с внеблоковым и нейтральным статусом и др.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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