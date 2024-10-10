Матвиенко сравнила продвигаемый Зеленским «саммит мира» с «Кварталом 95»

Первый «саммит мира» прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне, Россию на него не позвали. Зеленский говорил о планах провести второй саммит уже в ноябре, но с присутствием представителей Москвы. Матвиенко такой сценарий исключила

Владимир Зеленский (Фото: Mina Kim / Reuters)

Россия не будет участвовать во втором «саммите мира», об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле «Квартала 95» (команда КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский. — РБК) — организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву. Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит, — мы в таких сходках участвовать не будем», — сказала председатель Совфеда.

В 2003 году на базе команды КВН была создана компания «Квартал 95», которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Одним из ее совладельцев выступил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который после прихода к власти вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

Первый «саммит мира» прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне, Россию на него не позвали. На встрече обсуждалось несколько пунктов из «формулы мира» Зеленского: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы», включая вывод с территории Украины российских войск, на саммите не затрагивались.

Киев не раз заявлял о планах провести второй «саммит мира» с участием представителей Москвы. Зеленский говорил, что планирует его проведение в ноябре, однако ранее на этой неделе советница офиса президента Украины Дарья Заровна сообщила, что второй «саммит мира» точно не пройдет в ноябре, а дату проведения мероприятия определят после завершения тематических конференций в конце октября.

В июне, перед саммитом мира в Швейцарии, российский президент Владимир Путин предложил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, в том числе вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Сам саммит российский президент называл «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».

После вторжения украинских войск в Курскую область в начале августа Москва исключила переговоры с Киевом, пока ВСУ находятся на российской территории.