 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Матвиенко сравнила продвигаемый Зеленским «саммит мира» с «Кварталом 95»

Сюжет
Военная операция на Украине
Первый «саммит мира» прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне, Россию на него не позвали. Зеленский говорил о планах провести второй саммит уже в ноябре, но с присутствием представителей Москвы. Матвиенко такой сценарий исключила
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Mina Kim / Reuters)

Россия не будет участвовать во втором «саммите мира», об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле «Квартала 95» (команда КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский. — РБК) — организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву. Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит, — мы в таких сходках участвовать не будем», — сказала председатель Совфеда.

В 2003 году на базе команды КВН была создана компания «Квартал 95», которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Одним из ее совладельцев выступил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который после прихода к власти вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

Украина заявила о планах до конца года провести мирный саммит с Москвой
Политика
Виды Киева

Первый «саммит мира» прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне, Россию на него не позвали. На встрече обсуждалось несколько пунктов из «формулы мира» Зеленского: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы», включая вывод с территории Украины российских войск, на саммите не затрагивались.

Киев не раз заявлял о планах провести второй «саммит мира» с участием представителей Москвы. Зеленский говорил, что планирует его проведение в ноябре, однако ранее на этой неделе советница офиса президента Украины Дарья Заровна сообщила, что второй «саммит мира» точно не пройдет в ноябре, а дату проведения мероприятия определят после завершения тематических конференций в конце октября.

В июне, перед саммитом мира в Швейцарии, российский президент Владимир Путин предложил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, в том числе вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Сам саммит российский президент называл «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».

После вторжения украинских войск в Курскую область в начале августа Москва исключила переговоры с Киевом, пока ВСУ находятся на российской территории.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Валентина Матвиенко Владимир Зеленский мирные переговоры квартал КВН
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Украина заявила о планах до конца года провести мирный саммит с Москвой
Политика
Песков оценил мирный сценарий украинского конфликта от Вучича
Политика
Лавров счел хамством оценки Зеленского мирного плана Китая и Бразилии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 18:14
Суд Москвы освободил из СИЗО обвиняемую в торговле детьмиОбщество, 21:16
Селидово: что это за город и почему он важен для армий Украины и РоссииБаза знаний, 21:09
Матвиенко сравнила продвигаемый Зеленским «саммит мира» с «Кварталом 95»Политика, 21:03
Жену экс-главы Сергокалинского района отправили под домашний арестОбщество, 21:02
Метеоролог объяснила слова о влиянии урагана «Милтон» на РоссиюОбщество, 21:01
Экс-глава Минсельхоза Ткачев удивился зарплатам начинающих доярокБизнес, 20:59
Тренер Медведева назвал смешной просьбу уйти из тенниса из-за неудачСпорт, 20:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Вдова Роберта Кеннеди умерла в возрасте 96 летОбщество, 20:45
Вертолет снова не смог забрать тела погибших в Непале альпинистовОбщество, 20:28
Бизнес ответил на вывод ФАС о высокой наценке на хлебБизнес, 20:27
Ураган «Милтон» сняли с дрона изнутриОбщество, 20:23
Москалькова рассказала о планах встречи с украинским омбудсменомПолитика, 20:17
ЦБ временно разрешил банкам не сдерживать ставки по ипотекеФинансы, 20:06
Депутат объяснил дистанционную работу в Думе и «отъезд в ОАЭ»Политика, 19:55