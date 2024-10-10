Москалькова рассказала о планах встречи с украинским омбудсменом

Омбудсмены России и Украины встретятся в четвертый раз с начала конфликта

На предстоящей встрече омбудсмены обсудят в том числе вопросы содержания пленных, а также судьбу граждан, проживающих в Курской области, рассказала Москалькова

Татьяна Москалькова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в очередной раз очно встретится с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, чтобы обсудить условия содержания пленных. Об этом Москалькова сообщила в эфире «России 24».

«Буквально в ближайшее время наметили встречу с украинским омбудсменом, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных с условием содержания пленных, с недопустимостью пыток и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — сказала она.

В последний раз Москалькова очно встречалась с Лубинцом в январе 2023 года. Тогда омбудсмены также обсудили «вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран». До этого их встречи состоялись в ноябре и октябре того же года, на них обсуждались вопросы обмена военнопленными.

После начала спецоперации Москва и Киев неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Последний раз это произошло 14 сентября. Тогда каждая сторона передала по 103 человека. Президент России Владимир Путин еще в июне заявлял, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском — 1348 человек.