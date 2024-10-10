Посольство в Иране обратилось к россиянам из-за угрозы удара по стране
Российским гражданам следует строго соблюдать меры безопасности и следить за новой информацией от дипломатов, сообщило посольство России в Иране.
Рекомендации даны «в связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по различного рода объектам страны».
Израильские власти должны проголосовать за план действий в отношении Ирана в четверг, 10 октября, рассказали источники CNN.
Иран совершил массовый ракетный обстрел территории Израиля вечером 1 октября. Израильская армия сообщила, что сбила почти все воздушные цели, но были и попадания. Иран объяснил свои действия гибелью лидеров проиранских группировок ХАМАС и «Хезболла» в результате израильских авиаударов.
Власти Израиля сразу пообещали ответить Ирану. Израильские действия будут «смертоносными, точными и особенно неожиданными» настолько, что Тегеран «не поймет, что с ним случилось и как», предупредило военное командование. «Как иранцы отреагируют на атаку — большой вопрос, мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, и начнется совсем другая игра», — рассказал израильский источник Axios.
Еще до иранского обстрела Израиль непублично предупредил Иран, что нацелится на его ядерные и нефтяные объекты в случае атаки, выяснила Wall Street Journal. Американская сторона высказалась против такого сценария. Как пишет Financial Times, США стараются «ограничить масштабы» ответных мер израильской стороны и предотвратить более широкий региональный конфликт.
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар требуют от США не допустить израильских ударов по нефтяным объектам Ирана. Как рассказали агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник и иранский дипломат, Тегеран предупредил Эр-Рияд, что не гарантирует безопасность саудовских нефтяных объектов, если Израилю будет оказана какая-либо помощь. «Иранцы заявили: «Если государства Персидского залива откроют свое воздушное пространство для Израиля, это будет актом войны», — добавил саудовский аналитик Али Шихаби, близкий к королевскому двору.
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