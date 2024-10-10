Миллер назвал нового влиятельного игрока на европейском рынке газа
Спекулятивный капитал стал новым влиятельным игроком на рынке газа Европы, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на пленарной сессии «Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка» Петербургского международного газового форума, передает корреспондент РБК.
«Появились новые правила игры, новые торговые алгоритмы. На сегодняшний день европейские инвестиционные фонды держат в отдельных позициях объемы в масштабе 25 млрд куб. м. газа, что соответствует одной четвертой всего газа, который закачан в подземные хранилища Евросоюза. Но это не конечный потребитель, это спекулятивный игрок, и мы видим уже очень яркие ситуации, которые говорят, что этот игрок оказывает очень-очень сильное влияние на формирование цен и высокую волатильность», — сказал Миллер.
Он отметил, что если ценовые колебания в Европе в течение дня до «ковидного» 2020 года достигали плюс/минус 5% от открытия торговой сессии, в период пандемии плюс/минус 10%, а во время резкого снижения поставок российского газа плюс/минус 15%. «То есть, оказывается, что снижение поставок российского газа для европейского газового рынка оказалось хуже COVID-19. И это факт», — указал глава «Газпрома».
По словам Миллера, на сегодняшний день (по данным август-сентября) цены на газ в Европе находились в диапазоне 360 евро тыс. куб. м. до 460 евро за тыс. куб. м., тогда как среднегодовая цена к концу 2024 года складывается в два раза выше, чем в среднем в период 2016-2020 годов. «То есть мы с вами фиксируем, с одной стороны, очень высокую волатильность, мы фиксируем с вами высокий уровень цен и фиксируем, что появились новые игроки. Традиционные механизмы, которые давали стабильность, предсказуемость и экономическую эффективность для промышленности, ушли. И ситуация характеризуется очень-очень высокой степенью неопределенности», — заключил он.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел секторальные санкции против России. В ответ на это Россия запретила продавать газ в иностранной валюте недружественным странам. После этого доля российского газа на европейском рынке начала резко сокращаться. В настоящее время российский газ доставляется в Западную и Центральную Европу по единственному маршруту через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили соответствующий контракт в 2019 году, его действие истекает в конце текущего года.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в сентябре оценивала снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов с 45% в 2021-м до 15% в 2023 году. Она называла слишком высокими цены на энергоносители в ЕС, что оказывает негативное влияние на конкурентоспособность по отношению к Китаю и США. ЕС запланировал полностью отказаться от российского газа к 2027 году, в том числе с помощью наращивания темпов развертывания возобновляемых источников энергии.
По итогам 2023 года «Газпром» впервые за 25 лет показал убыток в размере 629 млрд руб. против прибыли в 2022-м в 1,2 трлн руб. Forbes назвал его самой убыточной российской компанией.
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