Миллер назвал нового влиятельного игрока на европейском рынке газа

На фоне изменений «правил игры» на европейском газовом рынке конечным потребителем все чаще становится спекулятивный игрок, который оказывает «очень-очень сильное влияние на формирование цен», заявил Миллер

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Спекулятивный капитал стал новым влиятельным игроком на рынке газа Европы, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на пленарной сессии «Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка» Петербургского международного газового форума, передает корреспондент РБК.

«Появились новые правила игры, новые торговые алгоритмы. На сегодняшний день европейские инвестиционные фонды держат в отдельных позициях объемы в масштабе 25 млрд куб. м. газа, что соответствует одной четвертой всего газа, который закачан в подземные хранилища Евросоюза. Но это не конечный потребитель, это спекулятивный игрок, и мы видим уже очень яркие ситуации, которые говорят, что этот игрок оказывает очень-очень сильное влияние на формирование цен и высокую волатильность», — сказал Миллер.

Он отметил, что если ценовые колебания в Европе в течение дня до «ковидного» 2020 года достигали плюс/минус 5% от открытия торговой сессии, в период пандемии плюс/минус 10%, а во время резкого снижения поставок российского газа плюс/минус 15%. «То есть, оказывается, что снижение поставок российского газа для европейского газового рынка оказалось хуже COVID-19. И это факт», — указал глава «Газпрома».

По словам Миллера, на сегодняшний день (по данным август-сентября) цены на газ в Европе находились в диапазоне 360 евро тыс. куб. м. до 460 евро за тыс. куб. м., тогда как среднегодовая цена к концу 2024 года складывается в два раза выше, чем в среднем в период 2016-2020 годов. «То есть мы с вами фиксируем, с одной стороны, очень высокую волатильность, мы фиксируем с вами высокий уровень цен и фиксируем, что появились новые игроки. Традиционные механизмы, которые давали стабильность, предсказуемость и экономическую эффективность для промышленности, ушли. И ситуация характеризуется очень-очень высокой степенью неопределенности», — заключил он.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел секторальные санкции против России. В ответ на это Россия запретила продавать газ в иностранной валюте недружественным странам. После этого доля российского газа на европейском рынке начала резко сокращаться. В настоящее время российский газ доставляется в Западную и Центральную Европу по единственному маршруту через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили соответствующий контракт в 2019 году, его действие истекает в конце текущего года.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в сентябре оценивала снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов с 45% в 2021-м до 15% в 2023 году. Она называла слишком высокими цены на энергоносители в ЕС, что оказывает негативное влияние на конкурентоспособность по отношению к Китаю и США. ЕС запланировал полностью отказаться от российского газа к 2027 году, в том числе с помощью наращивания темпов развертывания возобновляемых источников энергии.

По итогам 2023 года «Газпром» впервые за 25 лет показал убыток в размере 629 млрд руб. против прибыли в 2022-м в 1,2 трлн руб. Forbes назвал его самой убыточной российской компанией.