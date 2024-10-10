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Политика ,  
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Кремль объяснил расширение безвизового режима для Грузии

Песков: безвизовый режим для грузин расширен ради гуманитарных отношений
Диалог народов двух стран не прерывался, в России есть большая грузинская диаспора, а в Грузии — много российских туристов, пояснил Песков
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил расширение безвизового режима для граждан Грузии «гуманитарными отношениями» и диалогом народов, передает ТАСС.

«Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [другое]... У нас диаспора грузинская достаточно большая, наши туристы туда ездят, это нормальный процесс», — пояснил он.

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Безвизовый режим между Россией и Грузией отменили после конфликта 2008 года. В 2012-м Грузия односторонне ввела безвизовый режим для россиян, до сих пор граждане России могут находиться на ее территории 365 дней подряд, срок обнуляется после пересечения границы.

Весной 2023 года Россия вновь отменила визы для грузин. 10 октября президент Владимир Путин расширил основания для безвизового режима для граждан Грузии: теперь все граждане Грузии смогут въезжать на территорию России без виз на срок свыше 90 дней. До этого срок был ограничен для тех, кто приезжал в Россию в целях трудовой деятельности или обучения.

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