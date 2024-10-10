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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Грузии оценил ситуацию на Украине как полную катастрофу

Премьер Грузии Кобахидзе: происходящее на Украине — это полная катастрофа
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам премьера Грузии, без мирного сосуществования невозможно развитие. Он добавил, что украинцы не имеют доступа к элементарным коммуникациям из-за военного конфликта
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Bernd Elmenthaler / Imago / Global Look Press)

Ситуация на Украине перешла в полную катастрофу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.

«Без мира нет развития, оно просто невозможно. Пример Украины это наглядно демонстрирует: экономика разрушена, инфраструктура разрушена, гуманитарная и социальная ситуация ужасная», — сказал он. Кобахидзе добавил, что значительная часть населения Украины не имеет доступа к элементарным коммуникациям: воде, электричеству и природному газу.

«Это предметы первой необходимости», — отметил он. Премьер уточнил, что мир — необходимое условие для экономического роста.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В мае Кобахидзе заявил, что от Тбилиси с начала конфликта на Украине требовали открытия «второго фронта». Премьер уточнил, что в этом замешана «партия глобальной войны», но не уточнил, о какой именно силе идет речь. Открытие такого «фронта» Кобахидзе исключил, поскольку, по его мнению, это «разрушило бы нашу страну».

О сохранившемся с 2022 года желании открыть в Грузии «второй фронт» заявил в апреле и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Осенью 2022 года он сказал, что этого хотела грузинская оппозиция, идеологическими партнерами которой являются представители правительства Украины.

На фоне российской военной операции ряд украинских политиков выступили с различными заявлениями в отношении Грузии. Так, депутат Верховной рады Федор Вениславский отметил, что у грузин есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию».

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