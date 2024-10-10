Новый генсек НАТО анонсировал начало ядерных учений

Учения НАТО Steadfast Noon пройдут с 14 по 28 октября, в них задействуют около 60 самолетов и 2 тыс. военнослужащих

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Ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») начнутся 14 октября, заявил генсекретарь альянса Марк Рютте, его слова приводит Reuters.

«В нестабильном мире жизненно важно проверить нашу оборону и укрепить ее, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу, — сказал он после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. — Все учения будут сосредоточены в Соединенном Королевстве, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах».

В маневрах будут задействованы около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52, а также порядка 2 тыс. военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на представителей НАТО. Они будут имитировать миссии, при которых военные самолеты несут ядерные боеголовки США, учения продлятся две недели. Собеседники агентства подчеркнули, что маневры не связаны с заявлениями России о возможном применении ядерного оружия.

«Мы не подстраиваемся под то, что говорится или не говорится в тот или иной день, — сказал замгенсека НАТО Ангус Лапсли. — Мы стремимся сдерживать любых противников, в первую очередь Россию, различными способами, включая обычное сдерживание».

25 сентября президент России Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину. Он заявил о необходимости рассматривать агрессию неядерного государства при поддержке ядерной державы в отношении России как совместное нападение. По его мнению, такой сценарий может предусматривать использование ядерного оружия Москвой в качестве ответной меры.