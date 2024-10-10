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Политика ,  
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Новый генсек НАТО анонсировал начало ядерных учений

Рютте анонсировал ядерные учения НАТО Steadfast Noon с 14 октября
Учения НАТО Steadfast Noon пройдут с 14 по 28 октября, в них задействуют около 60 самолетов и 2 тыс. военнослужащих
Фото: Juliane Sonntag / Imago / Global Look Press
Фото: Juliane Sonntag / Imago / Global Look Press

Ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») начнутся 14 октября, заявил генсекретарь альянса Марк Рютте, его слова приводит Reuters.

«В нестабильном мире жизненно важно проверить нашу оборону и укрепить ее, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу, — сказал он после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. — Все учения будут сосредоточены в Соединенном Королевстве, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах».

В маневрах будут задействованы около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52, а также порядка 2 тыс. военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на представителей НАТО. Они будут имитировать миссии, при которых военные самолеты несут ядерные боеголовки США, учения продлятся две недели. Собеседники агентства подчеркнули, что маневры не связаны с заявлениями России о возможном применении ядерного оружия.

«Мы не подстраиваемся под то, что говорится или не говорится в тот или иной день, — сказал замгенсека НАТО Ангус Лапсли. — Мы стремимся сдерживать любых противников, в первую очередь Россию, различными способами, включая обычное сдерживание».

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Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

25 сентября президент России Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину. Он заявил о необходимости рассматривать агрессию неядерного государства при поддержке ядерной державы в отношении России как совместное нападение. По его мнению, такой сценарий может предусматривать использование ядерного оружия Москвой в качестве ответной меры.

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Марк Рютте НАТО ядерные учения Великобритания Бельгия Нидерланды Россия
Марк Рютте фото

Марк Рютте

генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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