Джонсон фразой о тараканах, осах и варенье намекнул на возврат в политику

Политики должны быть эффективны как осы в банке варенья и выживать как тараканы, рассказал Джонсон, отвечая на вопрос о своем возможном возвращении. Он ушел два года назад, а в 2024-м его партия потерпела тяжелейшее поражение

Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Бывший британский премьер Борис Джонсон, занимавший должность в 2019–2022 годах, намекнул на возможное возвращение в политику в эфире Times Radio.

Сперва он приуменьшил свои шансы вновь возглавить правительство, сказав, что это так же вероятно, как «быть ослепленным пробкой от шампанского [или] обезглавленным фрисби». Отвечая на вопрос о возможных политических амбициях, Джонсон напомнил о фразе, сказанной ему королевой Елизаветой II: «Вы должны делать то, что считаете нужным, только если считаете, что можете быть полезны». Журналисты уточнили: считает ли он себя бесполезным? В ответ политик отметил, что такого не говорил.

«Чтобы политики были эффективны, они должны быть подобны осам в банке из-под варенья. Они должны постоянно, словно тараканы, стремиться выжить и продолжить свое существование», — рассказал Джонсон.

Джонсон призвал не поддаваться «чрезмерному пессимизму» относительно республиканца Дональда Трампа, который может выиграть ноябрьские выборы президента США. Он напомнил о решении Трампа передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin в 2018 году, обратив внимание, что это сделал не политик-демократ. На его президентство пришлась и высылка 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

«Так что он может очень сильно удивить с положительной стороны», — допускает бывший британский премьер.

Джонсон — член Консервативной партии (тори). В период его премьерства прошла пандемия коронавируса и началась военная операция России на Украине. Политик запомнился как один из самых жестких критиков Москвы и сторонник украинской стороны, он призывал не уставать от оказания ей поддержки вопреки требованиям Москвы прекратить помогать Киеву. Джонсон ушел в отставку в июле 2022-го. Затем этот пост ненадолго заняла Лиз Трасс, которую сменил Риши Сунак.

В 2024-м правительство возглавил лидер Лейбористской партии (виги) Кир Стармер, консерваторы выборы проиграли. Поражение для них стало крупнейшим среди всех парламентских выборов в современной истории Великобритании: партия проиграла не только лейбористам, но и крайне правой Reform UK, а также центристским «Либеральным демократам».

Провал при голосовании вызвал кризис в партии, там решили перестроиться и отвоевать позиции, нового лидера партии изберут ко 2 ноября. Среди претендентов стались два финалиста, придерживающихся правых позиций: Кеми Баденох и Роберт Дженрик.