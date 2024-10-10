Минобороны сообщило о поражении двух пусковых установок ЗРК Patriot

О решении поставить системы ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, через четыре месяцы первая система прибыла на Украину. С тех пор Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении Patriot

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot (Фото: David Silverman / Getty Image)

Российские военные за прошедшие сутки поразили украинские РЛС AN/MPQ и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщило Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, две пусковые установки ЗРК Patriot производства США», — говорится в сообщении.

Также военное ведомства отчиталось о поражении войск и военной техники ВСУ в 131 районе. Кроме того, за сутки средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения спецоперации.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — примерно $4 млн.

О решении поставить системы ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, через четыре месяцы первая система прибыла на Украину. Впоследствии несколько Patriot Киеву также передали Германия и Нидерланды.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении Patriot. Так, в середине мая ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Киеве были уничтожены пять пусковых установок, заявляли в российском военном ведомстве. Накануне министерство также отчиталось об ударе по дивизиону ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

Video