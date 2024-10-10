 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил, что не получал сигналов из Киева о прекращении огня

Песков: Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев готов прекратить огонь без признания новых границ при гарантиях безопасности США и вступлении в ЕС, писала Corriere della Sera. В Кремле заявили, что не получали таких сигналов, а в СМИ на этот счет «много схоластики»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва не получала сигналов от Киева о готовности к прекращению огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и вступление в ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее издание Corriere della Sera писало, не указав источник, что Украина готова к подобному сценарию при условии обязательств со стороны Запада и непризнании новых границ.

«Много рассуждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему никаких действий на этот счет никто не предпринимает», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский в это время совершает визиты в европейские страны. По данным Corriere della Sera, он пытается заручиться гарантиями быстрого вступления в Евросоюз. Также ему необходимо убедиться в готовности США обеспечить Украине безопасность по сценарию Южной Кореи, Японии и Филиппин. Вместе с тем, заключает издание, добиться этого «будет нелегко».

Украина выступает за урегулирование конфликта по «формуле мира» Зеленского, которая содержит пункт о выводе российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России по результатам проведенных там референдумов. Москва исключает возможность переговоров на таких условиях и призывает Киев учесть «реалии на земле».

Послы ЕС одобрили Украине кредит до €35 млрд за счет активов России
Политика
Фото:Rob Stothard / Getty Images

Президент России Владимир Путин в июне для прекращения огня предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма российскими субъектами, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

После украинского наступления в Курской области Путин назвал бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта и «священным долгом» военнослужащих выдавливание противника из региона России.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Иранская компания планирует начать сборку авто в России

Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео

Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали

Глава Gotbit задержан в Португалии

Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Дмитрий Песков Военная операция на Украине Владимир Зеленский Европейский Союз США гарантии безопасности
Материалы по теме
Джонсон согласился, что Трамп мог бы предотвратить конфликт на Украине
Политика
Украина заявила о планах до конца года провести мирный саммит с Москвой
Политика
Захарова заявила, что Украина продолжает применять химоружие в зоне боев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
50 оттенков чувств: зачем наука изучает смешанные эмоции — Fast CompanyPro, 13:37
В Киеве опровергли данные о готовности к прекращению огня по линии фронтаПолитика, 13:36
Ураган «Милтон» сорвал крышу стадиона во Флориде. ВидеоОбщество, 13:35
Облигации катастроф могут понести крупные потери из-за урагана «Милтон»Инвестиции, 13:30
Алаудинов сообщил о гибели штурмовика «Ахмата» КиллераПолитика, 13:29
ФСБ провела следственные действия в центральном офисе АСВ⁠Общество, 13:26
«Спартак» проведет матч КХЛ в ТашкентеСпорт, 13:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дело о ввозе в контейнере с манго кокаина на ₽3 млрд передано в судОбщество, 13:23
Власти заявили о продолжении ликвидации последствий пожара в ФеодосииОбщество, 13:22
Премьер Польши раскритиковал президента за «крайне безответственный» шагПолитика, 13:21
ЦБ выступил против ограничения внебиржевых торгов акциями после IPOФинансы, 13:18
Зачем один из лидеров чайной индустрии Индии спустя век выходит в розницуОтрасли, 13:11
Названы регионы России с самым сильным ростом цен на землюНедвижимость, 13:10
«Увеличивают доход до 25%»: как франчайзерам заработать на персонализацииPro, 13:09