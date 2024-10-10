Песков: Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня

Кремль заявил, что не получал сигналов из Киева о прекращении огня

Киев готов прекратить огонь без признания новых границ при гарантиях безопасности США и вступлении в ЕС, писала Corriere della Sera. В Кремле заявили, что не получали таких сигналов, а в СМИ на этот счет «много схоластики»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва не получала сигналов от Киева о готовности к прекращению огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и вступление в ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее издание Corriere della Sera писало, не указав источник, что Украина готова к подобному сценарию при условии обязательств со стороны Запада и непризнании новых границ.

«Много рассуждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему никаких действий на этот счет никто не предпринимает», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский в это время совершает визиты в европейские страны. По данным Corriere della Sera, он пытается заручиться гарантиями быстрого вступления в Евросоюз. Также ему необходимо убедиться в готовности США обеспечить Украине безопасность по сценарию Южной Кореи, Японии и Филиппин. Вместе с тем, заключает издание, добиться этого «будет нелегко».

Украина выступает за урегулирование конфликта по «формуле мира» Зеленского, которая содержит пункт о выводе российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России по результатам проведенных там референдумов. Москва исключает возможность переговоров на таких условиях и призывает Киев учесть «реалии на земле».

Президент России Владимир Путин в июне для прекращения огня предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма российскими субъектами, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

После украинского наступления в Курской области Путин назвал бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта и «священным долгом» военнослужащих выдавливание противника из региона России.