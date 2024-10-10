 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Бывшая жена главреда «Новой газеты. Европа» подала на него заявление в СК

Антонина Федорова обвинила бывшего мужа в похищении. Весной ее приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о покушении на убийство дочери, но затем срок заменили на условный. Женщина называла произошедшее несчастным случаем
Антонина Федорова&nbsp;на судебном&nbsp;заседании 7 мая, 2024 года
Антонина Федорова на судебном заседании 7 мая, 2024 года (Фото: Новгородский областной суд / VK)

Антонина Федорова (Мартынова), которую приговорили к условному сроку по делу о покушении на убийство дочери, подала на своего бывшего мужа заявление в Следственный комитет, сообщают «РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на источники.

По их данным, она обвиняет экс-супруга в похищении. Других деталей не приводится.

Федорова — бывшая жена главного редактора «Новая газета. Европа» (издание признано в России нежелательной организацией) Кирилла Мартынова (Минюст признал его иноагентом). «Коммерсантъ» летом писал, что Федорова развелась с Мартыновым.

РБК обратился к адвокату Андрею Лисицкому.

Жену главреда «Новой газеты. Европа» приговорили к условному сроку
Общество
Антонина Мартынова и ее дочь Алиса Федорова (справа налево) в суде в Великом Новгороде, май 2024 года

Федоровой вменяли покушение на убийство ее дочери Алисы от первого брака. В 2007 году в Великом Новгороде девочка упала в лестничный пролет с третьего этажа, она получила трещину челюсти и сотрясение головного мозга, также было выбито три молочных зуба. По версии следствия, Федорова протащила ребенка между металлических прутьев перил за ограждение, после чего сбросила. В 2008 году женщину признал виновной суд присяжных, она несколько лет пробыла в федеральном розыске. В марте 2024-го ее задержали вместе с дочерью, и Новгородский областной суд возобновил рассмотрение дела.

И Федорова, и ее дочь назвали произошедшее в 2007 году несчастным случаем. Гособвинение требовало назначить женщине десять лет тюрьмы. В мае ей дали девять лет колонии, но осенью апелляционный суд изменил приговор на восемь лет условного срока. 

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Иранская компания планирует начать сборку авто в России

Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео

Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали

Глава Gotbit задержан в Португалии

Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Яна Баширова
Новая газета похищение Следственный комитет покушение
Материалы по теме
Для жены главреда «Новой газеты. Европа» запросили 10 лет лишения свободы
Общество
Волонтера «Немцова моста» приговорили к 12 годам в день рождения Немцова
Политика
В России заочно приговорили к 14,5 годам обменянного в 2022-м Рида
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Эксперты отметили стабилизацию спроса россиян на зарубежную недвижимостьНедвижимость, 12:02
На юге России упал учебно-боевой самолет Як-130Общество, 12:01
Директор ЧЗЭО — о новых перспективах и открытии офиса в КитаеРБК Компании, 12:00
ВТБ ввел мгновенную блокировку доступа к «ВТБ Онлайн» со всех устройствТехнологии и медиа, 12:00
Медведев проиграл первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в КитаеСпорт, 12:00
В мире растет число кибератак на школы. Чего хотят злоумышленникиPro, 11:57
Бывшая жена главреда «Новой газеты. Европа» подала на него заявление в СКПолитика, 11:52
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Депутат Госдумы заявила о дефиците кладбищ в РоссииОбщество, 11:42
ЦБ выразил недовольство геймификацией российского рынкаИнвестиции, 11:30
Премьер Баварии призвал немедленно вернуть всеобщий воинский призывПолитика, 11:24
Unilever завершила продажу бизнеса в РоссииБизнес, 11:21
Путин подписал указ об отставке посла России в США⁠Политика, 11:21
МВД объявило в розыск экс-игрока «Локомотива» за призывы убивать россиянСпорт, 11:18
McDonald’s в США предложит «Биг Мак» с курицейБизнес, 11:17