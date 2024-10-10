Бывшая жена главреда «Новой газеты. Европа» подала на него заявление в СК

Антонина Федорова обвинила бывшего мужа в похищении. Весной ее приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о покушении на убийство дочери, но затем срок заменили на условный. Женщина называла произошедшее несчастным случаем

Антонина Федорова на судебном заседании 7 мая, 2024 года (Фото: Новгородский областной суд / VK)

Антонина Федорова (Мартынова), которую приговорили к условному сроку по делу о покушении на убийство дочери, подала на своего бывшего мужа заявление в Следственный комитет, сообщают «РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на источники.

По их данным, она обвиняет экс-супруга в похищении. Других деталей не приводится.

Федорова — бывшая жена главного редактора «Новая газета. Европа» (издание признано в России нежелательной организацией) Кирилла Мартынова (Минюст признал его иноагентом). «Коммерсантъ» летом писал, что Федорова развелась с Мартыновым.

РБК обратился к адвокату Андрею Лисицкому.

Федоровой вменяли покушение на убийство ее дочери Алисы от первого брака. В 2007 году в Великом Новгороде девочка упала в лестничный пролет с третьего этажа, она получила трещину челюсти и сотрясение головного мозга, также было выбито три молочных зуба. По версии следствия, Федорова протащила ребенка между металлических прутьев перил за ограждение, после чего сбросила. В 2008 году женщину признал виновной суд присяжных, она несколько лет пробыла в федеральном розыске. В марте 2024-го ее задержали вместе с дочерью, и Новгородский областной суд возобновил рассмотрение дела.

И Федорова, и ее дочь назвали произошедшее в 2007 году несчастным случаем. Гособвинение требовало назначить женщине десять лет тюрьмы. В мае ей дали девять лет колонии, но осенью апелляционный суд изменил приговор на восемь лет условного срока.