Столтенберг назвал самыми тяжелыми для себя переговоры с союзниками о поставках оружия Украине до 2022 года, по его словам, за их счет можно было предотвратить военную операцию. Москва осуждает военную помощь Киеву

Марк Рютте и Йенс Столтенберг (Фото: Zhao Dingzhe / Xinhua / Global Look Press)

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что самыми сложными для него на этом посту были переговоры с союзниками о поставках оружия Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Переговоры, по словам Столтенберга, пришлись на период с 2014 по 2022 год, и они шли безуспешно.

«Если бы мы поставили часть того оружия, которое мы стали поставлять после 2022 года, мы бы предотвратили войну», — сказал он.

Столтенберг был генеральным секретарем НАТО в течение десяти лет — с 2014 по 2024 год. 1 октября его в этой должности сменил экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.

Страны НАТО поставляли Украине оружие и до начала российской военной операции 24 февраля 2022 года. В частности, это делали Соединенные Штаты.

В 2014 году частью России стал Крым, статус которого Киев и страны Запада не признали. После Евромайдана, который российские власти считают государственным переворотом, Луганской и Донецкой областях Украины прошли референдумы, по результатам которых регионы объявили себя независимыми республиками. Местные ополченцы впоследствии вступили в противостояние с украинским правительством.



В сентябре 2022 года по итогам референдумов Луганская и Донецкая народные республики стали частью России, как и два других региона — Херсонская и Запорожская области. Украина и страны Запада не признают их статуса.



Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва начала военную операцию, чтобы остановить боевые действия в Донбассе, которые продолжаются там с 2014 года.

Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. Москва настаивает, что это не изменит исход конфликта и только затянет его.