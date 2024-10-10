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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг рассказал о своих самых сложных переговорах как генсека НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг назвал самыми тяжелыми для себя переговоры с союзниками о поставках оружия Украине до 2022 года, по его словам, за их счет можно было предотвратить военную операцию. Москва осуждает военную помощь Киеву
Марк Рютте и Йенс Столтенберг
Марк Рютте и Йенс Столтенберг (Фото: Zhao Dingzhe / Xinhua / Global Look Press)

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что самыми сложными для него на этом посту были переговоры с союзниками о поставках оружия Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Переговоры, по словам Столтенберга, пришлись на период с 2014 по 2022 год, и они шли безуспешно.

«Если бы мы поставили часть того оружия, которое мы стали поставлять после 2022 года, мы бы предотвратили войну», — сказал он.

Столтенберг был генеральным секретарем НАТО в течение десяти лет — с 2014 по 2024 год. 1 октября его в этой должности сменил экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.

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Страны НАТО поставляли Украине оружие и до начала российской военной операции 24 февраля 2022 года. В частности, это делали Соединенные Штаты.

В 2014 году частью России стал Крым, статус которого Киев и страны Запада не признали. После Евромайдана, который российские власти считают государственным переворотом, Луганской и Донецкой областях Украины прошли референдумы, по результатам которых регионы объявили себя независимыми республиками. Местные ополченцы впоследствии вступили в противостояние с украинским правительством.

В сентябре 2022 года по итогам референдумов Луганская и Донецкая народные республики стали частью России, как и два других региона — Херсонская и Запорожская области. Украина и страны Запада не признают их статуса.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва начала военную операцию, чтобы остановить боевые действия в Донбассе, которые продолжаются там с 2014 года.

Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. Москва настаивает, что это не изменит исход конфликта и только затянет его.

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Йенс Столтенберг НАТО Украина поставки оружия
Йенс Столтенберг фото

Йенс Столтенберг

политик
16 марта 1959 года
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