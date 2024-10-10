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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph узнал о подготовке Зеленского к встрече с новым генсеком НАТО

Telegraph: Зеленский встретится с новым генсеком НАТО Рютте в Лондоне
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский в рамках турне по Европе встретится с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Лондоне, пишет The Telegraph. В рамках поездки президент собирался представить свой «план победы», Москва скептически воспринимает его

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Лондоне 10 октября, пишет The Telegraph. Для последнего этот визит в Великобританию будет первым в новой роли.

По данным издания, поездка Зеленского станет частью турне по Европе, во время которого он намерен представить политикам свой «план победы». В Лондоне украинский президент также встретится с британским премьером Киром Стармером.

Рютте стал новым генсеком НАТО 1 октября, до этого он занимал пост премьер-министра Нидерландов. В период, когда политик возглавлял правительство, Зеленский встречался с ним. 3 октября Рютте посетил Киев, где также провел переговоры с Зеленским.

12 октября Зеленский должен был встретиться с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Стармером в рамках контактной группы по помощи Украине («Рамштайн»), однако мероприятие было отменено. Как рассказал Зеленский, причиной этому стал ураган «Милтон», надвигавшийся на США — из-за него Байден был вынужден отменить поездку.

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Однако, как сообщили Reuters и Bild накануне, Зеленский 11 октября должен прибыть в Берлин и встретиться нам с Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По сведениям Bild, Зеленский собрался представить немецкому канцлеру «план победы», который до этого он показал Байдену. В этот же день, 11 октября, его должен принять папа римский Франциск, писало издание со ссылкой на Ватикан.

На момент объявления об отмене встречи в формате «Рамштайн» Зеленский находился в Хорватии. «Суспiльне» утверждало со ссылкой на собственные источники, что 10 октября Зеленский должен был посетить Париж.

«План победы» Зеленского, по сведениям The Times, состоит из пяти пунктов, четыре из них: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине.

В Кремле сочли преждевременным анализ инициативы Зеленского, пока та официально не представлена, и пообещали добиться успеха в рамках военной операции независимо от заявлений Украины о плане. В июне президент Владимир Путин представил условия Москвы по урегулированию конфликта, среди них: признание республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепленный отказ Украины от вступления в военные альянсы и снятие санкций. Киев назвал эти условия ультиматумом. Москва исключает переговоры до вытеснения украинских сил из Курской области.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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