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Военная операция на Украине ,  
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Правительство Украины частично отменило бронирование от мобилизации

Кабмин Украины на полтора месяца приостановил бронирование от мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Правительство Украины приостановило действие критериев определения критически важных предприятий до 15 ноября, таким образом, бронирование их сотрудников невозможно. По данным «ЭП», Зеленского возмутила бронь 1,5 млн украинцев
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Правительство Украины на полтора месяца приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий, чьи сотрудники имеют право на отсрочку и бронирование от мобилизации, передает The Page со ссылкой на протокол заседания кабмина от 8 октября. Его подлинность подтвердили источники «Экономической правды» в украинском правительстве.

Эти изменения в правила мобилизации подготовили украинские Минобороны и Минэкономики совместно с другими заинтересованными ведомствами, их предложение было рассмотрено на правительственном заседании накануне, отмечает The Page. Принятое постановление предусматривает:

  • аннулирование отсрочек от призыва на военную службу военнообязанным во время мобилизации в случае выявления фактов необоснованного бронирования;
  • приостановку до 15 ноября действия критериев и порядка, по которым определяются организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований в особый период.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В соответствии с последним пунктом, бронирование сотрудников этих предприятий от мобилизации временно приостанавливается до 15 ноября.

До 15 ноября правительство Украины запланировало провести аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций. Минэкономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать правительство.

Ведомство совместно с Минобороны Украины должно подготовить и представить правительству проект решения, где будет изложен порядок проверки обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмене отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

Центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий до урегулирования вопроса.

Источник «Экономической правды» сказал, что на правительственном совещании присутствовал глава государства Владимир Зеленский. По его словам, президент «возмущался», что предприятия забронировали 1,5 млн граждан.

Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. С тех пор она продлевается каждые три месяца, в последний раз — до 9 ноября. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Весной правила мобилизации были ужесточены: в частности, власти снизили минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет. После этого темпы призыва выросли.

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Украина Владимир Зеленский мобилизация бронирование Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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