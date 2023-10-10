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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС заявил о ракетном обстреле аэропорта Тель-Авива

ХАМАС заявил об обстреле аэропорта Бен-Гурион и пригрозил ударом по Ашкелону
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС также пригрозил нанести удар по городу Ашкелон на юге страны и призвал жителей до 17:00 покинуть свои дома. Израильская армия днем объявила о крупномасштабном ударе по объектам палестинского движения в Газе
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Палестинское движение ХАМАС заявило, что обстреляло ракетами международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает The Times of Israel.

Издание отмечает, что после относительного затишья в Тель-Авиве и других городах, в том числе Ришон-ле-Ционе, Ашдоде звучат сирены.

Израильская служба спасения сообщила, что в результате обстрела района у границы с Газой погибли двое иностранных рабочих, третий в тяжелом состоянии госпитализирован.

Между тем ХАМАС в ответ на действия Израиля в Газе пригрозил нанести ракетный удар по южному израильскому городу Ашкелон и призвал его жителей покинуть дома до 17:00, передает издание.

Днем 10 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что наносит по объектам ХАМАС в Газе крупномасштабный удар. В заявлении израильской армии, размещенном в соцсети X (бывший Twitter), говорится, что десятки истребителей атаковали 100 целей в районе Аль-Фуркан в Газе.

Как заявили в ЦАХАЛ, Аль-Фуркан является «гнездом террора ХАМАС» и оттуда ведутся многочисленные атаки против Израиля. «За последние сутки армия обороны Израиля атаковала более 250 целей в районе», — говорится в сообщении вооруженных сил.

Удар, согласно сообщению ЦАХАЛ, также был нанесен по пункту управления ХАМАС в Джебалии на севере Газы. 

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Война между Израилем и ХАМАС продолжается четвертый день. Палестинское движение напало на страну утром 7 октября. Атака сопровождалась ракетными ударами по израильским городам, вторжением боевиков на юг страны и захватом заложников. Израильская армия позже отчитывалась о возвращении под свой контроль ранее захваченных ХАМАС населенных пунктов и границы с Газой. 

Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов, начал наносить авиаудары по сектору Газа, а также решил устроить анклаву блокаду. Последнее в ООН называли незаконным по международному праву. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призывал жителей сектора Газа покинуть его. По данным ООН на 9 октября, это уже сделали свыше 123 тыс. палестинцев.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль ХАМАС Тель-Авив аэропорт Бен-Гурион
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