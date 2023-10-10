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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Как боевики ХАМАС расстреливали автомобили в Израиле. Видео

Появились кадры расстрела автомобилей боевиками ХАМАС в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Как боевики ХАМАС расстреливали автомобили в Израиле. Видео
Video

Появились кадры, как боевики ХАМАС расстреливали автомобили в Израиле. На первом видео видно, как они открыли огонь по машине, которая подъезжала к кибуцу Беери. Их опубликовало издание Times of Israel. На кадрах видно, как к шлагбауму на въезде в кибуц подъезжает машина, ее расстреливают. В этом кибуце потом нашли множество тел погибших жителей. На другом видео видно, как расстреливают машину, которая едет по трассе.

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Теги
Израиль Палестина ХАМАС
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