Как боевики ХАМАС расстреливали автомобили в Израиле. Видео
Появились кадры расстрела автомобилей боевиками ХАМАС в Израиле
Появились кадры, как боевики ХАМАС расстреливали автомобили в Израиле. На первом видео видно, как они открыли огонь по машине, которая подъезжала к кибуцу Беери. Их опубликовало издание Times of Israel. На кадрах видно, как к шлагбауму на въезде в кибуц подъезжает машина, ее расстреливают. В этом кибуце потом нашли множество тел погибших жителей. На другом видео видно, как расстреливают машину, которая едет по трассе.
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