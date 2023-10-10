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Военная операция на Украине ,  
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МИД подготовит проект отказа от договора о запрете ядерных испытаний

Рябков: МИД подготовит проект отказа от договора о запрете ядерных испытаний
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия может отказаться от договора по запрету ядерных испытаний, МИД сослался на то, что США не стали его ратифицировать. Вашингтон подозревает Москву в использовании этой темы для давления на Запад против поддержки Украины
Здание МИД России
Здание МИД России (Фото: Владимир Баранов / Global Look Press)

МИД подготовит законопроект, который коснется основ Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ): он будет предполагать отмену первого пункта федерального закона о ратификации. О работе над документом сообщил замминистра Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Остальные статьи этого закона, как мы предполагаем, целесообразно оставить в силе, — там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала», — пояснил дипломат.

Рябков подчеркнул, что возобновление ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных действий со стороны США. Он рассказал о сведениях, согласно которым американские военные вели подготовку к таким испытаниям в Неваде. Замминистра охарактеризовал возможные тестирования Пентагона как «разрушительный путь».

«Мы будем вынуждены отзеркалить и это. Вот тогда возникнет совершенно иная ситуация», — предупредил Рябков и выразил надежду, что до США дойдет сигнал о возможном ответе России. Он пояснил, что президент России «по сути дела, дал директиву отзеркалить то, что мы имеем сейчас в ситуации с США» относительно ратификации.

ДВЗЯИ открыли к подписанию в 1996 году, он был подписан 187 странами и ратифицирован 178. Документ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963-го и вводит запрет на подземные взрывы. Каждое государство — участник этого договора обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем». В 2000 году в России появился соответствующий федеральный закон.

В договоре упомянуты 44 государства, которые в те годы обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации документ не может вступить в силу, до сих пор этого так и не случилось. Восемь из 44 стран его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали — это Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США. Единственное ограничение, которое удерживает эти государства от испытаний: принятый ими мораторий на такие взрывы. После 1996 года провели десять ядерных взрывов: по два Индия и Пакистан (совершив их в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — Северная Корея.

США соблюдают односторонний мораторий с 1992 года. Мораторий основан на тезисе, что производить испытательные взрывы, чтобы обеспечить готовность и эффективность ядерных сил, нет необходимости. Вашингтон подчеркивает, что не намерен отказываться.

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Госдепартамент призвал Россию достичь «равного положения» с США, «не прибегая к контролю над вооружениями и безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принудить другие государства». Вашингтон предположил, что Москва объявляет о возможном отзыве ратификации для усиления давления на США и другие страны с целью прекратить их поддержку Украины.

«Было бы тревожно и крайне прискорбно, если бы какое-либо государство, подписавшее договор, пересмотрело свою ратификацию», — заявил Роберт Флойд, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Он отметил, что Россия «последовательно подтверждала свою решительную поддержку» договора.

В начале октября пресс-секретарь Путина исключил возможность проведения ядерных испытаний, когда комментировал предложение главреда RT Маргариты Симоньян «произвести в сотнях километров на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например ядерный взрыв».

Спустя два дня после выступления Пескова Владимир Путин заявил, что слышит призывы провести ядерные испытания и что Москва из-за позиции США может «повести себя зеркально». «Теоретически можно отозвать ратификацию, и, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — пояснил президент.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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