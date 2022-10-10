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«Вести» и RT сообщили о взрывах в Джанкое

В результате взрывов пострадала 11-летняя девочка, ее ранило в плечо, пишут Mash и Baza

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В Джанкое были слышны взрывы, со ссылкой на подписчиков сообщили «Вести Крым». «По словам местных жителей, в некоторых домах в окнах задрожали стекла. По неофициальным данным, над городом сбит беспилотник», — говорится в сообщении.

RT со ссылкой на крымские паблики пишет, что в Джанкое сработала система ПВО и осколки попали в дом. «Сообщается, что пострадала девочка», — добавили в агентстве.

Минобороны России официально о взрывах в Джанкое не сообщало.

РБК обратился за комментарием к советнику главы Крыма по информационной политике Олегу Крючкову и в администрацию Джанкойского района.

Mash и Baza сообщают, что взрыв произошел в районе Садовой улицы. Пострадала 11-летняя девочка, ее ранило в плечо. По информации Baza, ребенка доставили в больницу.

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В минувшую субботу, 8 октября, на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. Из-за этого обрушились два пролета моста и загорелись топливные железнодорожные цистерны, находившиеся рядом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В произошедшем президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины. Через два дня, 10 октября, российские военные нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине.

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