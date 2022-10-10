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Театр Ермоловой и СК договорились о сотрудничестве

Театр Ермоловой Олега Меньшикова и СК договорились о творческом сотрудничестве
Театр Ермоловой и СК договорились о творческом сотрудничестве, сотрудники ведомства и учащиеся образовательных учреждений СК смогут «приобщаться к театральному миру», сообщили в театре
Руководитель Культурного центра СК России Мария Краснопеева,&nbsp;художественный руководитель театра Олег Меньшиков и директор Сергей&nbsp;Кузоятов
Руководитель Культурного центра СК России Мария Краснопеева, художественный руководитель театра Олег Меньшиков и директор Сергей Кузоятов (Фото: Театр Ермоловой)

Театр Ермоловой (художественный руководитель — Олег Меньшиков) и Следственный комитет России договорились о взаимном творческом сотрудничестве, сообщается на сайте театра.

«Подготовительный процесс начался еще в прошлом сезоне, и теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру», — говорится в сообщении.

Договор подписали руководитель Культурного центра СК Мария Краснопеева и директор театра Сергей Кузоятов. В театре Ермоловой выразили надежду, что стороны, «объединив устремления», смогут «реализовывать интересные творческие инициативы».

В августе 2021 года «Интерфакс» сообщал, что уволенные из театра Ермоловой артисты попросили президента Владимира Путина проверить работу Меньшикова (ранее совмещал пост худрука и директора учреждения). Поводом для обращения стало «проведение мероприятий по сокращению штата». Уволить планировалось 29 работников. По мнению актеров, худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается «уволить неугодных ему артистов», сам же он не соответствует занимаемой должности.

В пресс-службе театра сказали РБК, что под сокращение попали лишь те, кто не участвовал в творческой и внутренней жизни коллектива, а также те, у кого не было ролей в текущем репертуаре. Там также рассказали, что Меньшиков ушел с поста директора еще в июне, но остался в должности худрука. Новым директором стал Кузоятов (ранее занимал должность заместителя директора и главного бухгалтера театра).

В конце января этого года режиссер Олег Долин сообщил, что его отстранили от работы в театре Ермоловой за неделю до выхода поставленного им спектакля «Двенадцатая ночь». По словам приглашенного постановщика, Меньшиков сообщил об отстранении в СМС, а театр не заплатил ему аванс. «Что это может означать — что вы планируете «отредактировать» уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили «свою» версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость», — сказал режиссер в обращении к худруку. Меньшиков в ответ записал видеообращение, в котором заявил, что договор был расторгнут по соглашению сторон, а спектакль «по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю». Отвечая на обвинения в краже постановки, он отметил: «Если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-то поталантливее».

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В начале июня писатель Дмитрий Глуховский (в октября был признан иноагентом) сообщил, что театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль «Текст» по его одноименной книге. «Спектакль «Текст» в Театре Ермоловой закрыт. Вчера еще играли его — а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы! Flash forward into the past», — заметил Глуховский. Кузоятов снятие спектакля отрицал, заметив, что находится в отпуске.

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Елена Чернышова
Театр Ермоловой СК
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