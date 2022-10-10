В Германии заявили, что при ударах в Киеве пострадало здание посольства
Здание визового отдела германского посольства в Киеве пострадало от российских ударов в понедельник, заявили в МИД ФРГ, пишет Reuters.
В Киеве утром в понедельник прогремела серия взрывов. Власти сообщили о погибших и пострадавших, были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Здание посольства Германии находится на улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе, где звучали взрывы.
Взрывы 10 октября звучали не только в Киеве, но и в других городах Украины: Днепре, Конотопе, Житомире, Львове, Харькове. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атак была критическая инфраструктура. Во многих населенных пунктах пропали свет, вода, связь, нарушено движение транспорта.
По словам президента России Владимира Путина, удар по объектам на Украине был нанесен по предложению Минобороны и Генштаба. Он предупредил, что в случае продолжения терактов на территории России последуют жесткие ответы.