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В Германии заявили, что при ударах в Киеве пострадало здание посольства

МИД ФРГ: здание посольства Германии пострадало при ударах в Киеве
Ущерб нанесен зданию, где находится визовый отдел посольства. При взрывах в Киеве и других городах Украины пострадали объекты критической инфраструктуры
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Здание визового отдела германского посольства в Киеве пострадало от российских ударов в понедельник, заявили в МИД ФРГ, пишет Reuters.

В Киеве утром в понедельник прогремела серия взрывов. Власти сообщили о погибших и пострадавших, были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Здание посольства Германии находится на улице Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе, где звучали взрывы.

Взрывы 10 октября звучали не только в Киеве, но и в других городах Украины: Днепре, Конотопе, Житомире, Львове, Харькове. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атак была критическая инфраструктура. Во многих населенных пунктах пропали свет, вода, связь, нарушено движение транспорта.

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По словам президента России Владимира Путина, удар по объектам на Украине был нанесен по предложению Минобороны и Генштаба. Он предупредил, что в случае продолжения терактов на территории России последуют жесткие ответы.

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