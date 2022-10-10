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В Кремле заявили, что основные моменты СВО всегда обсуждаются с Путиным

Песков — о ракетных ударах: основные моменты СВО не осуществляются без доклада Путину
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Основные моменты специальной военной операции (СВО) на Украине не могут осуществляться без доклада Верховному главнокомандующему России, президенту Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, совершались ли ракетные удары по территории Украины в понедельник по приказу российского лидера.

«Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс», — сказал Песков.

Утром 10 октября стало известно о взрывах в Киеве и других крупных городах, воздушная тревога звучит по всей территории Украины. Эскалация последовала после взрыва на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин накануне назвал терактом украинских спецслужб против объекта критической инфраструктуры.

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Зеленский ранее заявил, что одной из мишеней обстрелов стала энергетическая инфраструктура Украины. «Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая [области], Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram.

В частности, о перебоях с водой, электричеством и интернетом сообщили власти Киева и области, а также Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Сумской областей.

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