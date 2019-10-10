Зеленский заявил о страхе из-за российских военных баз в Белоруссии

Он отметил, что президент Александр Лукашенко обещал размещать на территории своей страны только белорусских военнослужащих

Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP Photo)

Украина опасается возможного появления на территории Белоруссии российских военных баз. Об этом в ходе пресс-марафона в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

«У нас сейчас отношения [с Белоруссией] не только геополитические. Мы очень боимся, <...> что там будут российские корпуса», — отметил он.

По словам Зеленского, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил его, что на территории его страны «только белорусские военные».

Дискуссию о возможном размещении российских военных в Белоруссии Москва и Минск ведут с 2015 года. Тогда осенью Лукашенко отверг идею размещения российской авиабазы, несмотря на распоряжение Владимира Путина, в котором он поручал Минобороны России договориться с белорусским МИДом о создании такой базы.