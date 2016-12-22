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В Кремле удивились сообщениям о планах поднять уровень жизни в ДНР
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В Кремле удивились сообщениям о планах поднять уровень жизни в ДНР
Политика, 15:21
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В Кремле удивились сообщениям о планах поднять уровень жизни в ДНР
В Кремле не смогли ответить на вопрос о том, кто будет поднимать зарплаты в самопровозглашенной ДНР после проведения там выборов. Ранее и.о. главы ДНР сказал, что получил гарантии «повышения уровня жизни граждан»
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), но ответить на вопрос о том, кто будет поднимать там зарплаты, в Кремле не могут. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я в первый раз об этом слышу», — ответил пресс-секретарь президента на просьбу подтвердить информацию о планах России поднять уровень жизни в ДНР. Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать «постоянную гуманитарную помощь Донбассу». «Но кто какие будет поднимать зарплаты, я ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Песков добавил, что Кремль приветствовал бы более высокий жизненный уровень на этих территориях, которые «отторгнуты Киевом в социально-экономическом плане».

В среду, 10 октября, помощник президента Владислав Сурков провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным в Москве, рассказал ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. На встрече обсуждались в том числе социальные проблемы Донбасса, добавил он.

«Лучше обратиться к Чеснокову, чтобы он разъяснил, откуда у него такая информация. Я вам на этот счет в официальном плане ничего сказать не могу», — прокомментировал Песков ссылку на директора близкого к Кремлю политического центра.

При этом сам Пушилин подтвердил ТАСС, что обсудил с Сурковым положение живущих в Донбассе людей. «Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан», — сказал агентству и.о. главы ДНР. Он добавил, что в России примут ряд решений «гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения».​

Авторы: Владимир Дергачев, Павел Казарновский.
Теги: Кремль , ДНР
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