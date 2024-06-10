Картаполов фразой «сбивалки не выросли» ответил на данные об А-50

Полковник из США ранее заявила, что украинские военные сбили из Patriot российский самолет А-50 в январе этого года. Картаполов сказал, что самолет не сбивали, об этом «безбожно врут»

Андрей Картаполов (Фото: duma.gov.ru)

США лгут насчет того, что в начале года над Азовским морем с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot был сбит российский военный самолет А-50, заявил депутат Госдумы и глава комитета по обороне Андрей Картаполов RTVI.

«Безбожно врут. <...> Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — сказал он.

Заявление о том, что А-50 в январе был сбит с помощью ЗРК Patriot, сделала помощник начальника штаба командования противовоздушной и противоракетной обороны 10-й армии США полковник Розанна Клементе, передает Newsweek. По ее словам, удар был нанесен с помощью ЗРК, установленного на грузовик, сам комплекс передала Германия. Тактика развертывания этих систем вблизи фронта для атак по самолетам, которые действуют вдали от линии боесоприкосновения, используется украинцами, добавила Клементе.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий ситуационный центр по Украине в Минобороны Германии, допустил, что ВСУ могут применить переданные Берлином ЗРК Patriot в небе над Россией для борьбы с самолетами. Замглавы МИДа Александр Грушко заявил после этого, что Россия будет заниматься нейтрализацией таких угроз.

А-50 — российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г.М. Бериева совместно с НПО «Вега», принят на вооружение в 1989 году. Самолет длиной 48,27 м и размахом крыла 50,5 м имеет крейсерскую скорость 800 км/ч и дальность полета до 7,5 тыс. км, в состав экипажа входят пять человек.

15 января на тот момент главком ВСУ Валерий Залужный заявил об уничтожении А-50, а также реактивного бомбардировщика Ил-22. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда сказал, что у Кремля нет информации о сбитых российских самолетах над Азовским морем.

Российское Минобороны не комментировало информацию украинской стороны.