 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Картаполов фразой «сбивалки не выросли» ответил на данные об А-50

Сюжет
Военная операция на Украине
Полковник из США ранее заявила, что украинские военные сбили из Patriot российский самолет А-50 в январе этого года. Картаполов сказал, что самолет не сбивали, об этом «безбожно врут»
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов (Фото: duma.gov.ru)

США лгут насчет того, что в начале года над Азовским морем с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot был сбит российский военный самолет А-50, заявил депутат Госдумы и глава комитета по обороне Андрей Картаполов RTVI.

«Безбожно врут. <...> Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — сказал он.

Заявление о том, что А-50 в январе был сбит с помощью ЗРК Patriot, сделала помощник начальника штаба командования противовоздушной и противоракетной обороны 10-й армии США полковник Розанна Клементе, передает Newsweek. По ее словам, удар был нанесен с помощью ЗРК, установленного на грузовик, сам комплекс передала Германия. Тактика развертывания этих систем вблизи фронта для атак по самолетам, которые действуют вдали от линии боесоприкосновения, используется украинцами, добавила Клементе.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий ситуационный центр по Украине в Минобороны Германии, допустил, что ВСУ могут применить переданные Берлином ЗРК Patriot в небе над Россией для борьбы с самолетами. Замглавы МИДа Александр Грушко заявил после этого, что Россия будет заниматься нейтрализацией таких угроз.

А-50 — российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г.М. Бериева совместно с НПО «Вега», принят на вооружение в 1989 году.

Самолет длиной 48,27 м и размахом крыла 50,5 м имеет крейсерскую скорость 800 км/ч и дальность полета до 7,5 тыс. км, в состав экипажа входят пять человек.

Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине еще один Patriot
Политика
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса&nbsp;Patriot

15 января на тот момент главком ВСУ Валерий Залужный заявил об уничтожении А-50, а также реактивного бомбардировщика Ил-22. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда сказал, что у Кремля нет информации о сбитых российских самолетах над Азовским морем.

Российское Минобороны не комментировало информацию украинской стороны.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Андрей Картаполов А-50 ЗРК Patriot Украина США

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
МИД пообещал «нейтрализовать угрозу» из-за Patriot в небе над Россией
Политика
Бундесвер не исключил применения Patriot в небе над Россией
Политика
В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 16:33
За что сыну президента США Хантеру Байдену грозит 25 лет тюрьмы Политика, 20:34
На Украине нашли зараженные африканской чумой свиные туши Общество, 20:29
Путин и Лула да Силва обсудили Украину и саммит в Швейцарии Политика, 20:18
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 20:10
Белоусов встретился с военкорами Политика, 20:08
Spiegel сообщил о разочаровании Зеленского отказом Китая посетить саммит Политика, 20:07
Сделки на криптобиржах с турецкой лирой достигли рекорда и обошли евро Крипто, 19:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Звезда «Реала» назвал себя «палачом расистов» после приговора болельщикам Спорт, 19:56
В МЖД объяснили очереди на Ярославском вокзале Общество, 19:55
Финляндия заявила о возможном нарушении границы военным самолетом России Политика, 19:51
В суде по театральному делу допросили секретного «Никиту» Общество, 19:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:35
Акции «Газпрома» упали до минимума с осени 2017 года Инвестиции, 19:32