Times узнала о тайной поездке Джонсона к лидеру Венесуэлы из-за Украины

Бывший премьер Британии совершил поездку в феврале, будучи в отпуске в Доминикане. Помимо Украины, он обсудил с Мадуро предстоящие президентские выборы и ситуацию с Гайаной. О поездке Джонсона знал глава британского МИДа Кэмерон

Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в феврале тайно летал в Венесуэлу на переговоры с ее лидером Николасом Мадуро, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, темой переговоров была ситуация на Украине. Встреча прошла на фоне беспокойства на Западе из-за возможных поставок оружия Венесуэлой России, а также оказания иной помощи. Кроме того, политики обсуждали нормализацию отношений Лондона и Каракаса — в том числе они касались проведения выборов президента в Венесуэле во второй половине года и ситуации с Гайаной, с которой республика спорит из-за региона Эссекибо.

Джонсон прилетел в Венесуэлу на частном самолете из Доминиканы, где находился в отпуске с семьей, и провел в Венесуэле, за пределами Каракаса, менее суток.



Газета пишет, что бывший премьер уведомил о поездке действующего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Как писалa Guardian, политики были друзьями со времен учебы в Итоне, но потом их отношения ухудшились в период обсуждения Брексита, так как они придерживались противоположных взглядов насчет этого процесса.

Джонсон известен как активный сторонник поддержки Украины. Хотя он ушел в отставку в середине 2022-го, он после этого посещал Киев — например, в сентябре прошлого года. В честь политика назвали набережную в городе Васильков Киевской области.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказывал, что Джонсон весной 2022-го посоветовал Украине отказаться от проходивших тогда переговоров с Россией. Джонсон заявил, что это «полная чушь». Президент Владимир Путин говорил, что если бы не вмешательство британского политика, боевые действия закончились бы еще в 2022-м.

Мадуро в марте позапрошлого года в разговоре с Путиным поддержал действия России в отношении Украины, «осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации», сообщал Кремль.