 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Times узнала о тайной поездке Джонсона к лидеру Венесуэлы из-за Украины

Times: экс-премьер Британии Джонсон тайно ездил к лидеру Венесуэлы из-за Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Бывший премьер Британии совершил поездку в феврале, будучи в отпуске в Доминикане. Помимо Украины, он обсудил с Мадуро предстоящие президентские выборы и ситуацию с Гайаной. О поездке Джонсона знал глава британского МИДа Кэмерон
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в феврале тайно летал в Венесуэлу на переговоры с ее лидером Николасом Мадуро, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, темой переговоров была ситуация на Украине. Встреча прошла на фоне беспокойства на Западе из-за возможных поставок оружия Венесуэлой России, а также оказания иной помощи. Кроме того, политики обсуждали нормализацию отношений Лондона и Каракаса — в том числе они касались проведения выборов президента в Венесуэле во второй половине года и ситуации с Гайаной, с которой республика спорит из-за региона Эссекибо.

Джонсон прилетел в Венесуэлу на частном самолете из Доминиканы, где находился в отпуске с семьей, и провел в Венесуэле, за пределами Каракаса, менее суток.

Газета пишет, что бывший премьер уведомил о поездке действующего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Как писалa Guardian, политики были друзьями со времен учебы в Итоне, но потом их отношения ухудшились в период обсуждения Брексита, так как они придерживались противоположных взглядов насчет этого процесса.

Путин рассказал, что было бы, если бы Киев не послушал советы Джонсона
Политика
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (в центре) и глава офиса президента Украины Андрей Ермак (справа)

Джонсон известен как активный сторонник поддержки Украины. Хотя он ушел в отставку в середине 2022-го, он после этого посещал Киев — например, в сентябре прошлого года. В честь политика назвали набережную в городе Васильков Киевской области.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказывал, что Джонсон весной 2022-го посоветовал Украине отказаться от проходивших тогда переговоров с Россией. Джонсон заявил, что это «полная чушь». Президент Владимир Путин говорил, что если бы не вмешательство британского политика, боевые действия закончились бы еще в 2022-м.

Мадуро в марте позапрошлого года в разговоре с Путиным поддержал действия России в отношении Украины, «осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации», сообщал Кремль.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео

Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива

Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Борис Джонсон Николас Мадуро Венесуэла Великобритания Украина
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Материалы по теме
Фицо попросил посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал переговорам
Политика
Джонсон запрашивал встречу с Байденом из-за «угрозы США» в январе
Политика
Джонсон заявил о чувстве вины НАТО перед Киевом за начало конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В Приморье завели дело из-за угроз участнику военной операции Общество, 05:23
Миллиардеры и крупнейшие спонсоры Десантиса пообещали поддержать Трампа Политика, 04:50
Канье Уэст и Рубчинский выпустили коллекцию одежды «Черные псы» Общество, 04:42
Times узнала о тайной поездке Джонсона к лидеру Венесуэлы из-за Украины Политика, 04:16
В Пакистане студента приговорили к казни за сообщения в WhatsApp Общество, 03:59
В ХМАО произошел пожар на газопроводе Общество, 03:42
Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю Политика, 03:15
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Экс-премьер Грузии заявил о сохранившемся риске вовлечения страны в войну Политика, 02:54
Bloomberg сообщил об уничтожении виноградников из-за переизбытка вина Бизнес, 02:40
У «пенсионерки» из немецкой «Фракции Красной армии» нашли 1,2 кг золота Общество, 02:15
В Одессе и Снигиревке прогремели взрывы Политика, 01:58
В Россию из Сирии вернули 32 детей Общество, 01:39
Bild сообщил о нехватке в бюджете немецкой армии на 2025 год €4,5-6 млрд Политика, 01:18
Байден выпустил предвыборное видео о «немолодом парне» Политика, 00:57