 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Британии показали подготовку солдат на полигоне, имитирующем Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Британская армия отрабатывает сценарии возможного конфликта с Россией на «украинском» макете города в графстве Уилтшир. Учения показали в документальном фильме Channel 5 о подготовке молодых солдат к войне
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Солдаты британской армии проходят подготовку к военному конфликту с Россией на полигоне, имитирующем городской ландшафт в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

Полигон Коупхилл-Даун (Copehill Down) расположен в графстве Уилтшир на Юго-западе Англии и был построен в 1987 году для отработки боевых действий в городских условиях в ходе холодной войны.

Полигон и тренировки бойцов на нем показали во время премьеры первой части трехсерийного документального фильма «Взвод 24/7: Подготовка к войне» (Platoon 24/7: Preparing for War), который снял Channel 5. Герои кино — молодые военнослужащие, проходящее подготовку перед возможной отправкой на Украину или в Восточную Европу, пишет Mirror.

Во второй серии фильма покажут тренировку солдат в ближнем бою, в том числе с использованием штыков.

Комплекс Коупхилл-Даун по своему изначальному замыслу должен был напоминать немецкую деревню в Баварии. Однако полигон несколько раз расширялся и модернизировался на протяжении многих лет. На его территории был построен в 2015 году тренировочный центр стоимостью 190 тыс. фунтов стерлингов. Полигон расположен между деревнями Шрютон, Читтерн и Тилсхед.

Великобритания — один из ключевых членов «коалиции желающих», объединения, выступающего за отправку миротворческих сил на Украину.

Лондон хотел отправить на Украину в рамках межнационального контингента 10 тыс. своих солдат, однако позже эту цифру британское Минобороны признало нереалистичной.

В Париже 6 января лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер по итогам заседания «коалиции желающих» подписали Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта.

После прекращения огня Великобритания и Франция планируют создать военные базы на территории Украины и построить защищенные объекты для хранения вооружений и военной техники «в целях обеспечения обороноспособности» Киева.

Москва неоднократно выступала категорически против любых сценариев урегулирования, которые предусматривают размещение на Украине войск с участием стран НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
боевая подготовка учения Великобритания Украина Россия
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины
Политика
Великобритания решила выслать российского дипломата
Политика
Британия отвергла предложение Франции и Италии о переговорах с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике Спорт, 20:09
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний Общество, 19:55
Техноблогер Wylsacom увидел шанс для Telegram в «российских корнях»
РАДИО
 Технологии и медиа, 19:54
Российская саночница поднялась на одну позицию после трех заездов на ОИ Спорт, 19:51
Пожар в доме в центре Москвы, из которого вывели 35 человек. Видео Город, 19:51
Новый рекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:45
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства Политика, 19:45
Paramount в борьбе с Netflix улучшила предложение для Warner Bros. Бизнес, 19:37
В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета. Видео Общество, 19:27
Топ-менеджер «Ан-Насра» оказался под угрозой увольнения из-за Роналду Спорт, 19:22
В Британии показали подготовку солдат на полигоне, имитирующем Украину Политика, 19:17
ФАС проверит тарифы ЖКУ после жалоб россиян на их резкий рост Общество, 19:16
В «Слетать.ру» рассказали, сколько желающих лететь отдыхать на Кубу Общество, 19:11