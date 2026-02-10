В Британии показали подготовку солдат на полигоне, имитирующем Украину
Солдаты британской армии проходят подготовку к военному конфликту с Россией на полигоне, имитирующем городской ландшафт в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.
Полигон Коупхилл-Даун (Copehill Down) расположен в графстве Уилтшир на Юго-западе Англии и был построен в 1987 году для отработки боевых действий в городских условиях в ходе холодной войны.
Полигон и тренировки бойцов на нем показали во время премьеры первой части трехсерийного документального фильма «Взвод 24/7: Подготовка к войне» (Platoon 24/7: Preparing for War), который снял Channel 5. Герои кино — молодые военнослужащие, проходящее подготовку перед возможной отправкой на Украину или в Восточную Европу, пишет Mirror.
Во второй серии фильма покажут тренировку солдат в ближнем бою, в том числе с использованием штыков.
Комплекс Коупхилл-Даун по своему изначальному замыслу должен был напоминать немецкую деревню в Баварии. Однако полигон несколько раз расширялся и модернизировался на протяжении многих лет. На его территории был построен в 2015 году тренировочный центр стоимостью 190 тыс. фунтов стерлингов. Полигон расположен между деревнями Шрютон, Читтерн и Тилсхед.
Великобритания — один из ключевых членов «коалиции желающих», объединения, выступающего за отправку миротворческих сил на Украину.
Лондон хотел отправить на Украину в рамках межнационального контингента 10 тыс. своих солдат, однако позже эту цифру британское Минобороны признало нереалистичной.
В Париже 6 января лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер по итогам заседания «коалиции желающих» подписали Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта.
После прекращения огня Великобритания и Франция планируют создать военные базы на территории Украины и построить защищенные объекты для хранения вооружений и военной техники «в целях обеспечения обороноспособности» Киева.
Москва неоднократно выступала категорически против любых сценариев урегулирования, которые предусматривают размещение на Украине войск с участием стран НАТО.
