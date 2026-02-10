Кириенко рассказал об исследовании Собянина для «школы губернаторов»

На конгрессе госуправления Сергей Кириенко рассказал об исследовании Сергея Собянина перед запуском «школы губернаторов», а вице-премьер Дмитрий Григоренко призывал госаппарат адаптироваться под привычки зумеров

Сергей Кириенко (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

В РАНХиГС 10 февраля начался двухдневный Международной конгресс управления. О том, что это мероприятие придет на смену проводившемуся с 2010 года Гайдаровскому форуму, сообщал в мае прошлого года ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Темой пленарного заседания было заявлено «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом». Обсуждали ее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев.

Кириенко рассказал, как изменилась система подбора кадров для региональной власти. «Невозможно сегодня стать вице-губернатором по внутренней политике, не пройдя систему. Она построена таким образом: вначале ты должен попасть в резерв, — рассказывал куратор внутренней политики. — После этого ты проходишь обучение с обязательной сдачей экзамена по итогам каждого модуля и финального экзамена. Только после этого ты можешь попасть исполняющим обязанности и потом стать заместителем губернатора».

Из 89 губернаторов 55 — это выпускники «школы губернаторов» РАНХиГС, так как прохождение такого обучения стало почти обязательным для занятия должности главы региона. Всего губернаторами становились 63 выпускника школы, добавил Кириенко, но некоторые потом сменили работу.

Кириенко рассказал, что перед тем как сформировать первый набор в «школу губернаторов», ее организаторы обратились к нескольким главам регионов, которые считались лучшими (в их число вошли Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов), и исследовали их с помощью специалистов. «Их, по-моему, часов восемь мучили социологи, психологи, консультанты по управлению и составили портрет компетенций», — заявил куратор внутренней политики. По словам Кириенко, кандидаты на пост главы региона до сих пор отбираются по соответствию тому портрету. При этом, утверждал Кириенко, наличие большого количества кадровых конкурсов сейчас позволяет любому желающему попробовать построить карьеру в разных сферах.

Сергей Кириенко также привел данные опроса аналитического центра ВЦИОМ — только 4% россиян допускают, что искусственный интеллект может заменить госслужащих, а вот 92% уверены в обратном. «Эту способность сопереживать, чувствовать чужую боль как свою собственную никакой искусственный интеллект не сможет реализовать никогда», — интерпретировал первый замглавы администрации президента результаты опроса.

С этим тезисом сразу поспорил вице-премьер Дмитрий Григоренко: «Это же как надо не верить в искусственный интеллект… 92% — это очень много, не знаю, как считали». Свое выступление он посвятил роли искусственного интеллекта и другим элементам цифровизации в работе правительства: «Мы живем в цифровую эпоху. Это тот факт, который мы имеем. Не обращать на это внимание нельзя». На госслужбе сейчас много молодежи, а это значит, что надо адаптироваться и под привычки зумеров, разъяснял вице-премьер.

Во время его выступления на экране появился дашборд с изображением вице-премьеров с перечнем поручений, за которые они ответственны. Напротив некоторых горели красные лампочки. Как пояснила модератор дискуссии гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская, если они горят, значит, есть риск, что поручение не будет выполнено в срок.

Григоренко разъяснил, что самое главное — воспринимать такие цифровые сервисы не как инструмент контроля, а как инструмент управления. В первом случае он убьет всю мотивацию, во втором позволит вовремя увидеть риск срыва задачи (система их прогнозирует) и исправить ситуацию.

«Не могу удержаться. Если позволите, к вопросу о честности, о котором мы сейчас говорили. Заметили на дашборде, который сейчас был, у одного вице-премьера было больше всего красных точек? У Дмитрия Юрьевича Григоренко, что говорит о высокой честности системы», — ответил Кириенко.

Сергей Собянин рассказал о некоторых своих принципах в госуправлении. Перед его выступлением показали ролик о том, как менялись улицы Москвы с 2016 по 2021 год — отдельно акцент делался на сносе палаток у станций метро. В начале десятых и в нулевые годы общественное мнение идентифицировалось не столько с мнением самих людей, сколько с мнением блогеров и популярных журналистов, отметил градоначальник. По его словам, если их слушать, то «ты можешь хоть на голове встать, все равно все сделаешь не так, не то и прочее, прочее». По словам мэра, вместо этого, принимая решение о реформировании таких больших систем, как Москва, нужно руководствоваться своим пониманием, куда должен двигаться город. И на этом пути, по мнению мэра Москвы, можно принимать и жесткие решения.