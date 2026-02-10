Еврокомиссар призвал к созданию Европейского оборонного союза

Европе нужно заменить США в сфере космической разведки. Для укрепления своей безопасности альянсу нужно сформировать отдельный оборонительный союз, заявил еврокомиссар по обороне

Андрюс Кубилюс (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Европа должна взять ответственность за свою оборону на себя и создать европейский оборонительный союз. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время заседания Европейского парламента в Страсбурге, передает Reuters.

«Европейская ответственность за оборону требует институциональной структуры для нашего сотрудничества. Европейский оборонный союз», — заявил Кубилюс.

Он добавил, что Европа должна заменить своими инструментами американские, в том числе связанные со сбором данных космической разведкой и дозаправкой самолетов в воздухе.

После своего назначения на пост еврокомиссар заявлял в 2024 году, что его задача в Еврокомиссии — подготовить альянс к военному противостоянию с Россией и к «самым непредвиденным военным сценариям».

В марте 2025 года депутаты общеевропейской партии Volt Europa в Европарламенте предложили лидерам стран альянса создать общеевропейскую армию и расширить полномочия ЕС в области обороны.

The Economist считает, что созданию единой армии Европы мешает имперское наследие. «Один из уроков ушедших имперских времен, который европейцам следует запомнить, заключается в том, как легко стать жертвой более могущественной силы. На протяжении веков Европа формировала внешний мир путем завоеваний. Сегодня складывается впечатление, что Европу формируют чужаки», — говорится в статье.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, в начале февраля заявила, что те, кто говорит, что ЕС нужна европейская армия, возможно, не до конца продумали это с практической точки зрения, поскольку ЕС является частью НАТО.

The Washington Post отметила, что разговоры о создании общеевропейской армии звучат на фоне напряженности внутри НАТО из-за угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявил законодателям ЕС в Брюсселе, что Европа не способна защитить себя без военной поддержки со стороны Штатов.