Трамп пригрозил сорвать открытие моста из Канады. Что известно о проекте

Президент США заявил, что заблокирует открытие моста между Мичиганом и Онтарио, пока Канада не согласится передать США 50% прав собственности на него. Что известно о проекте — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит открытия моста между провинцией Онтарио и штатом Мичиган, пока Канада не предоставит Вашингтону половину прав собственности на объект.

«Мы начнем переговоры немедленно. При всем том, что мы им предоставили, мы, возможно, должны владеть как минимум половиной этого актива. Доходы, генерируемые за счет американского рынка, будут астрономическими», — отметил он.

Республиканец обвинил в сложившейся ситуации экс-президента США Барака Обаму, который «по глупости отказался от прав, так что канадцы могли обойти закон <...> и не использовать никаких американских продуктов, включая нашу сталь» для строительства моста.

Угроза Трампа прозвучала на фоне ухудшения отношений США и Канады, в том числе после того, как в январе Торонто и Пекин объявили о «стратегическом партнерстве» в сфере экономики. Президент вновь раскритиковал намерения властей Канады заключить сделку с Китаем и предположил, что Пекин в случае заключения сделки может остановить весь канадский хоккей и «навсегда отменить Кубок Стэнли».

Мэр города Виндзор в Онтарио Дрю Дилкенс назвал безумием претензии американского лидера.

Что известно о мосте Горди Хоу

Строительство моста Горди Хоу в Детройте, 2023 год (Фото: Jim West / ZUMA / ТАСС) Мост в апреле 2024 года, Мичиган. (Фото: Jim West / ZUMA / ТАСС) Строительство моста в Детройте, июнь 2024 года. (Фото: Jim West / ZUMA / ТАСС) Вид на строящийся международный мост Горди Хоу, на заднем плане газовая электростанция Atura Power — Brighton Beach, в Виндзоре, Канада, февраль 2025 года. (Фото: Carlos Osorio / Reuters) Штат Мичиган, сентябрь 2025 года. (Фото: Tim Lowenwirth / Shutterstock)

Международный мост имени Горди Хоу — это строящийся вантовый мост через реку Детройт, который соединит город Детройт в штате Мичиган с Виндзором. Мост должен обеспечить прямое сообщение между системой автомагистралей I-75 в США и Highway 401 в Канаде.

Мост Горди Хоу в цифрах Начало строительства: 5 октября 2018 года

Планируемая дата открытия: начало 2026 года

Стоимость контракта: 6,4 млрд канадских долларов, или $4,7 млрд

Протяженность: 2,5 км

Полосы движения: шесть — по три в каждую сторону

О планах построить мост заговорили в 2000-х. Идея была одобрена в 2012 году при администрации Барака Обамы. Строительством занимается организация Windsor-Detroit Bridge Authority, полностью принадлежащая канадскому правительству. Оно же финансирует проект. Согласно первоначальным планам, после открытия мост будет находиться в равнодолевой собственности правительств Канады и штата Мичиган.

В 2015 году мосту официально присвоили имя канадской хоккейной легенды Горди Хоу, игравшей за «Детройт Ред Уингз». По количеству забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ этот форвард уступает только россиянину Александру Овечкину и соотечественнику Уэйну Гретцки.

Прямой конкурент новому сооружению — частный мост Амбассадор (Ambassador Bridge), которым уже почти полвека владеет семья американского миллиардера Мануэля Моруна (Морун умер в 2020 году, Forbes оценивал его состояние в $1,5 млрд). Семья Морун десятилетиями боролась против строительства конкурента и за расширение своего моста. Амбассадор — самый загруженный пункт пересечения границы между Канадой и США, по которому проходит почти четверть всех пересечений границы. Ежедневно объем трансграничной торговли через мост превышает $300 млн.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп положительно оценивал проект. В 2017 году он совместно с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо выпустил заявление, в котором назвал мост Горди Хоу «жизненно важным экономическим звеном между двумя странами».