Российские войска заняли поселок к западу от Гуляйполя

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Зализничное.

Поселок, население которого до начала военных действий достигало 1000 человек, находится к западу от города Гуляйполе. Он был основан в конце XIX века как станция на железной дороге Пологи – Покровское. В 1930-е годы назывался «20 лет Октября», а после Великой Отечественной войны стал Зализничным (Железнодорожным).

Материал дополняется