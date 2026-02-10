 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Российские войска заняли поселок к западу от Гуляйполя

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Зализничное.

Поселок, население которого до начала военных действий достигало 1000 человек, находится к западу от города Гуляйполе. Он был основан в конце XIX века как станция на железной дороге Пологи – Покровское. В 1930-е годы назывался «20 лет Октября», а после Великой Отечественной войны стал Зализничным (Железнодорожным).

Материал дополняется

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Российские лыжники выбыли после первой гонки. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:28
Макрон заявил, что Европа вместо России получила зависимость США Политика, 12:28
Российские войска заняли поселок к западу от Гуляйполя Политика, 12:22
Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх Спорт, 12:20
Эксперт рассказала, куда россияне нанимаются на зарплату в ₽1 млн
 Общество, 12:20
Кремль заявил об отсутствии сроков нового раунда переговоров по Украине Политика, 12:18
Песков назвал импонирующими заявления Макрона о восстановлении отношений Политика, 12:18
Какие ИИ-стартапы будут востребованы в 2026 годуПодписка на РБК, 12:14
Песков сообщил о международном телефонном разговоре в графике Путина Политика, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании Общество, 12:12
Минпромторг разработал законопроект о «российской полке» Бизнес, 12:06
Кубанского депутата Аверьянова на два месяца отправили в СИЗО Политика, 12:03
«Аэрофлот» сообщил об очередях при бронировании субсидий на билеты в ДФО Бизнес, 12:00