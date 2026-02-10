Российские войска заняли поселок к западу от Гуляйполя
Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Зализничное.
Поселок, население которого до начала военных действий достигало 1000 человек, находится к западу от города Гуляйполе. Он был основан в конце XIX века как станция на железной дороге Пологи – Покровское. В 1930-е годы назывался «20 лет Октября», а после Великой Отечественной войны стал Зализничным (Железнодорожным).
Материал дополняется
