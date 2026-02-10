 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кириенко заявил, что анекдот про детей генерала в прошлом для России

Кириенко: анекдот про детей генерала в прошлом для кадровой системы России
Анекдот, что сын полковника не может быть генералом, так как у последнего тоже дети, более не отражает кадровую систему в России, заявил Кириенко
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

«Грустный советский анекдот» о том, что сын полковника не может стать генералом, так как у последнего тоже дети, больше не отражает реальность кадровой системы России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, передает корреспондент РБК.

Переломным моментом в совершенствовании системы госуправления Кириенко назвал запуск конкурса «Лидеры России» в 2017 году.

«Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот, может ли сын полковника стать генералом. Ответ был нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система», — сказал он.

Существующую сейчас в России модель Кириенко назвал принципиально иной, открытой системой: любой может подать заявку на конкурсные процедуры, попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов», пояснил он; изменилась и оценка эффективности управленцев.

«Сегодня важно не угадать, кому ты должен нравиться. Есть измеримые параметры и показатели эффективности. От национальных проектов до цифровых дашбордов правительства», — пояснил Кириенко.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. Он был организован администрацией президента и Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

Согласно данным с сайта проекта, за время существования последнего заявки на участие подали более 1 млн человек. Полуфиналистами стали свыше 14 тыс., а победителями — 521 человек. Более 650 участников были назначены на разные должности в государственном управлении.

До 29 декабря 2025 года принимались заявки на участие в шестом сезоне конкурса. Президент России Владимир Путин говорил, что оцениваться в первую очередь будет готовность участников работать в команде. Он также назвал это качество конкурентным преимуществом.

